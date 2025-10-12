Carcere, ancora tensioni e problemi a Torino: sventato tentativo di evasione

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre, un detenuto di origine straniera ha tentato la fuga al termine dell’udienza presso il Tribunale di Torino, lato via Cavalli. Durante il trasferimento verso il mezzo di traduzione per il rientro in istituto, al termine dell’udienza per direttissima, il detenuto ha improvvisamente strattonato gli agenti della scorta, cercando di darsi alla fuga.

L’intervento tempestivo e risoluto del personale di Polizia Penitenziaria ha impedito l’evasione. In particolare, un’agente donna, con una mossa rapida ed efficace, è riuscita a bloccare il fuggitivo, ricevendo immediato supporto dagli altri due colleghi presenti. Ne è seguita una breve colluttazione, durante la quale i tre operatori hanno riportato alcune contusioni. Il personale è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di sette giorni per due agenti e di due giorni per il terzo. Il detenuto, una volta bloccato, è stato ricondotto in carcere.

“Un intervento encomiabile da parte della scorta, che ha dimostrato ancora una volta fermezza, professionalità e determinazione”, dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP. “La Polizia Penitenziaria continua a garantire sicurezza ed efficienza, nonostante le gravi carenze di personale e risorse. Auspichiamo che l’Amministrazione riconosca concretamente il valore di questi colleghi, che hanno agito con grande senso del dovere”.