Maxi sequestro di droga e armi tra Madonna di Campagna e San Donato: arrestato un uomo di 26 anni

Quasi 241 chili di droga di vario genere, 85mila euro in contanti, ma anche un arsenale di armi da fuoco e munizioni. Ecco cosa hanno trovato (e sequestrato) gli agenti di Polizia che nelle scorse ore hanno messo le manette ai polsi a un italiano di 26 anni intervenendo nella zona tra Madonna di Campagna e San Donato.

Le indagini si sono concentrate su un seminterrato di un condominio, dove si riteneva potesse essere presente un deposito di sostanze stupefacenti. Durante gli appostamenti, le forze dell'ordine hanno notato un’auto con a bordo il 26enne che entrava e usciva poco dopo, il tutto grazie a un'apertura a distanza tramite un telecomando elettronico. Dopo circa mezz’ora, l’autovettura ha fatto ritorno verso il condominio e il giovane è andato incontro a un furgone di colore rosso. Dal mezzo l’uomo ha scaricato una grande cassa, portata poi all’interno del seminterrato.

E' così scattato il blitz: alla vista degli agenti, il 26enne ha tentato la fuga, opponendo successivamente una violenta resistenza, ma è stato bloccato. Dalla perquisizione personale è emerso un telefono cellulare, la chiave dell’auto e un mazzo di chiavi con un telecomando elettronico. All'interno della cassa appena scaricata dal furgone, invece, c'erano tre sacchi di plastica contenenti oltre 45 chili di hashish. Altri 5 chili abbondanti sono stati trovati a bordo dell'auto.

Ma non era finita così. Nel garage c'erano oltre 67 chili di ketamina, 2 chili di cocaina e oltre 21 di marijuana, insieme a materiale destinato al confezionamento delle sostanze stupefacenti, una consistente somma di denaro contante, un telefono cellulare e 10 dispositivi GPS magnetici.

Entrando nell'autorimessa, infine, attraverso il telecomando usato dal 26enne, in un box sono stati trovati quasi 23 chili di ketamina, oltre 72 chili di hashish, 60 grammi di cocaina, 14 cartucce calibro 7.5, due fucili, un kit di conversione per pistola in carabina, 42 cartucce calibro 22, un revolver e una pistola. Queste ultime due armi, in particolare, erano state rubate in un'abitazione a Soragna il 16 settembre scorso. Sono state inoltre rinvenute una pistola, un caricatore contenente 10 cartucce e ulteriore materiale destinato al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi o munizioni da guerra o comuni, nonché per detenzione abusiva di armi o munizioni. Ora si trova nel carcere di Torino.