Festa d’autunno in via Monginevro: una domenica pedonale tra artigianato e sapori

Una ventata di allegria animerà via Monginevro con una giornata all’insegna dello shopping Natalizio e del Black Friday all’aria aperta e del buon cibo.



Domenica 30 novembre, dalle 9 alle 19, il tratto di via Monginevro compreso tra piazza Sabotino e corso Ferrucci sarà completamente pedonalizzato e trasformato in un vero e proprio viale della festa. Alle ore 16 è prevista l'accensione delle luminarie natalizie.



I negozi resteranno aperti per l’occasione e lungo la via sarà possibile curiosare tra numerose bancarelle di artigianato locale, prodotti tipici e una selezione di articoli extra-alimentari. Per i buongustai, i ristoranti, bar, pizzerie ed etnici offriranno colazioni, pranzi, apericene e cene con un’ampia gamma di proposte gastronomiche.



Non mancheranno animazioni e intrattenimenti per grandi e piccini lungo tutto il percorso. Un’occasione perfetta per vivere la città in modo diverso, senza traffico né smog, riscoprendo il piacere di una passeggiata in compagnia in uno dei quartieri più vivi di Torino.



Una domenica da non perdere, dedicata a studenti, famiglie e cittadini di tutte le età.