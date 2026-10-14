Fabbriche Aperte, Comau trasforma Grugliasco nella capitale della robotica

Dal 15 al 17 ottobre torna Fabbriche Aperte Piemonte, l’iniziativa della Regione che quest'anno porta i cittadini "dentro il cuore del Piemonte industriale" coinvolgendo oltre 140 aziende del territorio. In questo contesto di valorizzazione del nostro patrimonio manifatturiero, Comau gioca un ruolo di primissimo piano.

L'azienda leader nell'automazione ha infatti trasformato la sua partecipazione nella sede di Grugliasco in una vera e propria "settimana dell'innovazione", declinata per rafforzare il legame strategico con il tessuto locale a tutti i livelli.

Dopo aver aperto le porte alle PMI locali (insieme a Unione Industriali) e aver dedicato un'iniziativa speciale in collaborazione con il Comune di Grugliasco, venerdì 16 ottobre, Comau accoglierà cittadini, studenti e appassionati per il suo terzo anno consecutivo a Fabbriche Aperte.

Non si tratta di una semplice visita aziendale, ma di un vero e proprio viaggio immersivo in come l'interazione uomo-macchina sta cambiando l'industria piemontese e globale. I visitatori potranno toccare con mano:

La robotica indossabile : dimostrazioni dal vivo degli esoscheletri della famiglia MATE, progettati per ridurre l'affaticamento dei lavoratori.

: dimostrazioni dal vivo degli esoscheletri della famiglia MATE, progettati per ridurre l'affaticamento dei lavoratori. La robotica collaborativa (Cobot) e le tecnologie intelligenti : come l'automazione sta rendendo i processi produttivi più sicuri, sostenibili ed efficienti.

: come l'automazione sta rendendo i processi produttivi più sicuri, sostenibili ed efficienti. Lo sviluppo delle competenze digitali: l'impegno di Comau nel trasmettere la cultura tecnologica alle nuove generazioni del territorio.

Pensiamo che questo impegno verso la comunità e l'innovazione sostenibile rappresenti una bellissima testimonianza del "saper fare" piemontese di oggi e di domani.

Qui di seguito la versione integrale della nota condivisa dalla società:

Innovazione e territorio: Comau partecipa a Fabbriche Aperte 2026

Attraverso una serie di incontri rivolti a diversi interlocutori del territorio, Comau ha aperto le porte della propria sede di Grugliasco per condividere tecnologie, visioni e opportunità per la manifattura del prossimo futuro. Martedì 13 ottobre, in occasione dell’evento “Intelligenza Industriale: Torino protagonista della robotica” promosso insieme a Unione Industriali, Comau ha aperto le porte della sede di Grugliasco alle PMI del territorio. Un'opportunità focalizzata sul tessuto imprenditoriale locale per far conoscere nuove prospettive tecnologiche e volgere uno sguardo condiviso verso l’industria del domani.

L’impegno verso la comunità locale proseguirà giovedì 15 ottobre con un incontro organizzato in collaborazione con il Comune di Grugliasco: un’iniziativa dedicata al territorio che ha rafforzato ulteriormente il legame strategico tra l'azienda e la realtà piemontese.

Venerdì 16 ottobre, Comau prenderà parte per il terzo anno consecutivo a Fabbriche Aperte, l’iniziativa promossa da Regione Piemonte per mostrare da vicino l’eccellenza manifatturiera regionale, accogliendo nella sede di Grugliasco cittadini, studenti e appassionati. La giornata offrirà ai partecipanti un percorso immersivo nel cuore dell’automazione industriale. I visitatori scopriranno sul campo come la robotica collaborativa, la robotica indossabile con gli esoscheletri della famiglia MATE e le tecnologie intelligenti stiano trasformando i processi produttivi e l’interazione tra uomo e macchina, toccando con mano l’impegno aziendale verso la manifattura sostenibile e lo sviluppo delle competenze digitali.

Con la partecipazione a queste giornate di apertura, Comau conferma la volontà di condividere la cultura industriale e tecnologica con la collettività, mostrando da vicino la passione e le soluzioni che guidano la fabbrica di domani.