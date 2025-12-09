Muffa, infiltrazioni, intonaco scrostato: ancora problemi al Santa Croce di Moncalieri

Ancora problemi all'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Nell'ottobre dello scorso anno la pediatria era stata chiusa per diversi giorni per la presenza di escrementi di topi, venendo poi riaperta a inizio novembre, dopo interventi di bonifica e sanificazione.

La denuncia degli operatori sanitari

Adesso gli operatori sanitari e i sindacati segnalano muffa, infiltrazioni e intonaco deteriorato in diversi punti dell’edificio. Le criticità più evidenti riguardano i corridoi che collegano pediatria e neurologia, dove le pareti sono parzialmente coperte da teli in nylon montati come protezione provvisoria. In ortopedia l’intonaco sarebbe crollato in diversi punti, col rischio che le infiltrazioni possano arrivare a interessare anche i carrelli del cibo, mentre transitano sotto le parti 'incriminate'.

La replica dell'Asl To5

La direzione dell’Asl To5 ha confermato una perdita d’acqua al piano superiore come causa principale del degrado rilevato vicino al reparto di neurologia, assicurando che è imminente un intervento tecnico risolutivo, per mettere in sicurezza l’area: il ripristino definitivo potrà però avvenire solo quando le pareti saranno completamente asciutte e quindi è probabile sia necessario attendere ancora qualche giorno, quando è previsto un sopralluogo per controllare lo stato della situazione.

Aspettando il futuro ospedale unico

Di sicuro il Santa Croce sente il peso del tempo, ma all'orizzonte è ancora lontana l'inaugurazione del futuro ospedale unico dell'Asl To5 che sorgerà a Cambiano.