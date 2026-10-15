Diabete e Maculopatia: al via la campagna di prevenzione con OCT e AI

Humanitas Medical Care Principe Oddone mette gratuitamente a disposizione per le persone con diagnosi di diabete l’esame OCT (Tomografia Ottica Computerizzata) con integrazione di un software di Intelligenza Artificiale. Obiettivo: intercettare precocemente il rischio di maculopatia.

L’OCT con intelligenza artificiale è un esame diagnostico di imaging non invasivo che permette di controllare e valutare in modo rapido e accurato lo stato della macula. Nei pazienti con diabete è un esame di controllo fondamentale per identificare precocemente eventuali segni di maculopatia, una patologia cronica il cui rischio aumenta per chi soffre di diabete.

Ne parliamo con la dottoressa Dora Cecilia Giobbio, oculista di Humanitas Gradenigo e Humanitas Medical Care Principe Oddone.

L’esame OCT gratuito per la maculopatia: perché è rivolto solo ai pazienti diabetici?

La macula è l’area centrale della retina responsabile della visione nitida e, a causa del diabete la capacità visiva può ridursi in modo significativo. Grazie alla campagna di prevenzione promossa da Humanitas Medical Care Principe Oddone, il controllo con OCT è proposto gratuitamente alle persone con diagnosi di diabete poiché questa patologia cronica aumenta il rischio di sviluppare alterazioni retiniche, in particolare maculopatie, che è bene intercettare precocemente al fine di stabilire con lo specialista il trattamento terapeutico più indicato.

L’OCT fa parte di un percorso dedicato alla prevenzione delle complicanze oculari del diabete, è un esame non invasivo, non doloroso e rapido che permette di distinguere i casi che necessitano di terapie urgenti, come ad esempio iniezioni intravitreali, o nei casi più complessi un intervento chirurgico, da quelli che possono essere monitorati nel tempo.

Questo esame di controllo è quindi dedicato esclusivamente ai pazienti diabetici per garantire un accesso prioritario a chi ne ha una reale necessità clinica.

Come si esegue l’OCT con Intelligenza Artificiale?

L’esecuzione dell’esame dell’OCT con Intelligenza Artificiale è semplice, richiede infatti che il paziente guardi un’immagine all’interno di un’apparecchiatura che acquisisce sezioni ad alta risoluzione degli strati retinici. L’apparecchiatura ingrandisce in modo significativo le strutture della retina e produce un’immagine dettagliata che permette di valutare se la macula è integra oppure presenta alterazioni.

Grazie all’integrazione nell’esame di un software di Intelligenza Artificiale (AI) è possibile avere la massima precisione dell’analisi delle immagini della retina rilevate durante l’OCT e identificare automaticamente punti di interesse e possibili alterazioni, facilitando quindi il monitoraggio dell’evoluzione della maculopatia.

L’esame dura circa dieci minuti, non richiede né dilatazione pupillare né anestesia, è completamente non invasivo e può essere eseguito dall’ortottista.

Ogni quanto va ripetuto l’esame?

In generale la frequenza dell’esame dipende dalle condizioni cliniche del paziente e dal controllo del diabete. Nei pazienti senza alterazioni e con un buon equilibrio glicemico, l’OCT può essere ripetuto anche a distanza di un anno. Se invece il diabete mostra un peggioramento, l’esame va ripetuto più rapidamente, nell’arco di alcuni mesi.

I pazienti che necessitano di iniezioni intravitreali vengono poi inseriti in un percorso di cura strutturato in Humanitas Gradenigo che prevede cicli di trattamento e controlli OCT programmati. Nei casi che invece richiedono un intervento chirurgico, l’intervento stesso spesso risulta urgente e il follow‑up è più ravvicinato comprendendo visite settimanali nelle prime fasi post‑operatorie, seguite da controlli mensili.