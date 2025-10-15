Ad Aurora presidio della Lega ai Madre Teresa: "Stop allo spaccio"

Venerdì presidio della Lega ai Madre Teresa di Calcutta contro lo spaccio. L'appuntamento è fissato alle 14.30 ai giardini in corso Vercelli 12 a Torino, un’area ormai "diventata simbolo di degrado e criminalità", secondo gli esponenti del Carroccio.

All’iniziativa saranno presenti l'eurodeputata e vice segretario Lega Silvia Sardone, i deputati Elena Maccanti, segretario provinciale, e Alessandro Benvenuto, i consiglieri regionali Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti, il consigliere comunale Giuseppe Catizone, la consigliera della circoscrizione 7 Daniela Rodia.

"Luogo pubblico, regno di illegalità"

"Da troppo tempo i giardini Madre Teresa di Calcutta sono infestati da spacciatori, bivacchi e violenze" dichiara Elena Maccanti, segretario provinciale della Lega di Torino. "Non possiamo accettare - proseguono - che un luogo pubblico diventi il regno dell’illegalità".

Nelle ultime settimane la polizia ha effettuato sequestri e arresti. "Senza un intervento strutturale - ha aggiunto - non si potrà restituire sicurezza e vivibilità a questo quartiere. Servono risposte immediate per tutelare i cittadini e chi frequenta il parco, come la chiusura del cancello nelle ore notturne e il divieto di introduzione di contenitori in vetro h24".