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Cronaca | 17 ottobre 2026, 08:20

Facevano pizza e consegne, ma i 9 lavoratori erano in nero: nei guai due locali di Ciriè e san Maurizio Canavese

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto le irregolarità e fatto multe per oltre 80mila euro

Operazione della Guardia di Finanza

Operazione della Guardia di Finanza

Nove lavoratori in nero presso due pizzerie (con tanto di servizio di asporto) a Ciriè e San Maurizio Canavese. Ecco cosa hanno trovato gli uomini della Guardia di Finanza al termine delle indagini che hanno portato anche a multe per oltre 80mila euro.

Le Fiamme gialle hanno infatti scoperto che il pizzaiolo, il suo aiutante, il cuoco, gli addetti alle consegne, il cassiere e il personale presente al bancone venivano pagati in contanti, contro le norme che prevedono la tracciabilità dei pagamenti. Al datore di lavoro è stata così fatta una multa per 35.100 euro, unita a un'altra da 47mila euro.

I militari hanno inoltre proposto la sospensione dell’attività lavorativa dell’esercizio di ristorazione fino alla piena regolarizzazione dei lavoratori dipendenti.
 

redazione

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