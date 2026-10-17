Facevano pizza e consegne, ma i 9 lavoratori erano in nero: nei guai due locali di Ciriè e san Maurizio Canavese

Nove lavoratori in nero presso due pizzerie (con tanto di servizio di asporto) a Ciriè e San Maurizio Canavese. Ecco cosa hanno trovato gli uomini della Guardia di Finanza al termine delle indagini che hanno portato anche a multe per oltre 80mila euro.

Le Fiamme gialle hanno infatti scoperto che il pizzaiolo, il suo aiutante, il cuoco, gli addetti alle consegne, il cassiere e il personale presente al bancone venivano pagati in contanti, contro le norme che prevedono la tracciabilità dei pagamenti. Al datore di lavoro è stata così fatta una multa per 35.100 euro, unita a un'altra da 47mila euro.



I militari hanno inoltre proposto la sospensione dell’attività lavorativa dell’esercizio di ristorazione fino alla piena regolarizzazione dei lavoratori dipendenti.

