Guè a Torino per i 20 anni di Hannibal Factory



Domenica 21 Dicembre alle ore 15 verranno aperte le porte dell'Hannibal Factory per celebrare i 20 anni di Hannibal insieme ad un ospite speciale: Guè (tra i rapper più importanti in Italia). Per l’occasione Hannibal ha creato collaborazioni con Timberland che insieme all'artista Jacopo de Carli customizzerà boots (stivali) in diretta e con un altro marchio importante, Dickies, vestirà lo staff con un'uniforme d’eccezione disegnata a doppie mani fra Dickies e Hannibal. Non solo, ci sarà anche un' edizione inedita del "Cheap Market" con centinaia di pezzi streetwear e premium vintage di archivio degli ultimi 20 anni. Per l’intrattenimento ci saranno Dj Fede in consolle, i ragazzi di Cannoli’s presenteranno due cannoli salati gourmet vegani mentre il bar sarà gestito direttamente dai ragazzi dell'Hannibal Café.



