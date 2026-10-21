Fragili, ma ancora autonomi: Torino non abbandona i suoi anziani e apre una nuova "casa" in piazza Massaua [FOTO]

In piazza Massaua una nuova casa per gli anziani che non riescono più a vivere da soli, ma hanno ancora una loro quotidianità, fatta di piccoli riti come una passeggiata, un caffè o un cinema. È stato inaugurato questo pomeriggio al civico 18 Silver Housing Massaua, il nuovo progetto abitativo rivolto a persone non autosufficienti, pensato per offrire un'alternativa alla RSA.

Nove alloggi

Realizzata all'interno di un immobile comunale riqualificato, la struttura dispone di nove alloggi, destinati a persone sole o in coppia per complessivi 12 beneficiari, e di spazi comuni adatti alla vita quotidiana, alle attività e alla socializzazione.

L'investimento

Silver Housing Massaua nasce da una coprogettazione con la Cooperativa Sociale P.G. Frassati, ente che ne cura la gestione e i percorsi di accompagnamento degli ospiti, ed è stato realizzato grazie ad un investimento di 1 milione e 30mila euro di fondi Pnrr, ai quali si aggiunge un cofinanziamento di 180mila euro dell'ente gestore.

I commenti

"La fragilità abitativa - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - è cresciuta negli ultimi anni: basta poco per passare da una situazione in cui ci si sente forti ad un'altra in cui si è vulnerabili". "Questa inaugurazione - ha proseguito - ha un significato valoriale e politico. È del tutto evidente che questa città ha nelle sue corde il non abbandonare le persone al proprio destino: questo è un tassello della Torino che vogliamo".

Parole analoghe dall'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli: "Vogliamo ampliare le possibilità a disposizione delle persone e delle famiglie, affiancando alle strutture residenziali soluzioni che, quando le condizioni lo consentono, permettano di mantenere un legame con il proprio territorio e con la vita di ogni giorno".

"Oggi - ha concluso Giorgio Galassi, presidente della Cooperativa Frassati- ribadiamo il nostro impegno: offrire spazi abitativi dignitosi, accessibili e sicuri per accogliere e proteggere le persone anziane più fragili, restituendo loro un concreto senso di comunità".

I lavori sono stati avviati a gennaio 2025. Oltre ai nove alloggi, sono presenti una cucina, una sala da pranzo, un salone per le attività e una lavanderia. Le unità abitative sono inoltre dotate di strumentazioni tecnologiche per il monitoraggio a distanza.

I servizi

Agli ospiti di Silver Housing vengono offerti assistenza sociosanitaria e sostegno nelle attività di tutti i giorni, dalla cura della casa all'accesso ai servizi del territorio e sanitari, insieme ad attività ricreative e laboratori.

A chi si rivolge

Il progetto è rivolto agli over 65 residenti a Torino, con priorità per le Circoscrizioni 3 e 4 e per le persone che vivono situazioni di grave marginalità sociale. Oltre a questo, sempre con i fondi del Pnnr, la Cooperativa Frassati ha attivato servizi di assistenza direttamente a casa delle persone, per favorirne il rientro e la permanenza nel proprio ambiente di vita dopo le dimissioni protette.