Vibrazioni record e palazzi che tremano in via Pietro Micca: scatta la stretta sui tram e il limite a 15 km/h

Finestre che tremano, lampadari in oscillazione e vibrazioni avvertite fino a diciannove secondi dopo il transito di ogni singolo convoglio. Una situazione al limite dell’assurdo per i residenti del centro, scaturita dall’incrocio dei binari tra via Pietro Micca e via XX Settembre, che aveva spinto il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia (a firma di Grazia Poggio Sartori) a presentare un’interpellanza urgente.

Ora, alla luce anche dei preoccupanti dati diffusi da Arpa Piemonte - che avevano certificato superamenti netti dei limiti di legge sia diurni (10,4millimetri al secondo quadrato a fronte di un limite di 7,2) sia notturni (9,9 mm/s² contro i 3,6 consentiti) - arrivano le risposte concrete dell’amministrazione comunale e di Gtt.

Controlli rafforzati e limite di velocità a 15 km/h

Sul fronte delle misure immediate messe in campo per tamponare il disagio, il Gruppo Torinese Trasporti ha disposto un innalzamento dei controlli sul rispetto dei limiti da parte del personale di guida. Nel tratto interessato e in corrispondenza dell’incrocio, il limite di velocità per i tram è stato tassativamente fissato a 15 km/h.

Gtt ha confermato che vengono effettuate verifiche continue per monitorare la condotta dei manovratori, confermando per ora il rispetto delle prescrizioni da parte degli operatori d’esercizio.

Dalla manutenzione al rifacimento totale

Ma la vera risposta alle criticità storiche del manto stradale e dell’armamento tranviario sarà di carattere strutturale. Quella che inizialmente doveva essere una semplice attività di manutenzione straordinaria si è trasformata, grazie al confronto tra l’Assessorato ai Trasporti (guidato da Chiara Foglietta), Gtt e la Soprintendenza, in un progetto di riqualificazione profonda.

La Soprintendenza ha infatti richiesto di presentare un progetto per il completo rifacimento di via Pietro Micca, ripristinando come in origine le lose su tutto il percorso.

L’intervento, attualmente in fase di elaborazione tecnica in raccordo con la società Infra.To, prevede la ristrutturazione complessiva della sede tranviaria e del manto stradale, con interventi mirati sui sottofondi e sull'isolamento acustico e antivibratorio verso i fabbricati. Una risposta strutturale e duratura pensata per restituire serenità ai residenti e archiviare i disagi nell’asse viario del centro.