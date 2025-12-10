 / Cronaca

Cronaca | 10 dicembre 2025, 10:20

Tangenziale in tilt: un camion ha perso il proprio carico all'altezza di corso Francia e dell'uscita IV novembre

Intervento della Polizia stradale: per chi va in direzione Nord, uscita obbligatoria in corso Allamano

Tangenziale in tilt, questa mattina, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Per motivi ancora da accertare, il camion ha infatti perso il proprio carico in direzione Nord, all'altezza di corso Francia e dell'uscita IV novembre. Si tratta di materiali edili piuttosto pesanti che, cadendo sull'asfalto, sono andati in frantumi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale che stanno cercando di ripristinare le condizioni di sicurezza e il normale flusso del traffico. Traffico che al momento è bloccato, con uscita obbligatoria per chi si muove in direzione Milano all'altezza di corso Allamano.

redazione

