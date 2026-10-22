Continuano i cattivi odori a Scalenghe: l’Amministrazione organizza un incontro pubblico

Le prime segnalazioni di puzza risalgono a inizio 2026 nelle frazioni di Viotto e Pieve. E ora l’Amministrazione Comunale di Scalenghe ha organizzato un incontro pubblico per aggiornare, ascoltare e confrontarsi con la cittadinanza.

A giugno era stato istituito un tavolo tecnico congiunto per le analisi sull’impianto di produzione di biogas di A2A, tra le possibili cause. A essere coinvolti nelle indagini sono Asl, Città Metropolitana, Arpa, gli organi tecnici del Comune e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Scalenghe e Piscina, dove arrivano i cattivi odori.

“Negli ultimi due mesi le segnalazioni sono continuate, forse leggermente diminuite, complice probabilmente anche la diminuzione delle temperature – riassume la sindaca di Scalenghe Monica Pecchio –. La nostra personale sentinella, un consigliere comunale che abita esattamente nella zona più esposta agli odori, continua a segnalarci il problema, ora soprattutto verso la notte”.

Nella prima riunione del tavolo tecnico a fine agosto si era pensato di implementare il monitoraggio attivo coinvolgendo la popolazione e creando un gruppo di ‘sentinelle’. “Per l’attivazione ufficiale dobbiamo aspettare il tavolo di lavoro del prossimo 29 ottobre e rivalutarne, a fronte della relazione dell’Arpa, l’eventuale efficacia – aggiunge Pecchio –. Visto che noi avevamo già chiesto alla popolazione di segnalare tutto, riceviamo continuamente email, le abbiamo sempre catalogate e inviate ad Arpa, Asl e Città Metropolitana. Di fatto abbiamo già una sorta di sistema di sentinelle, anche se non è quello con il modulo predisposto dal Ministero.”

L’incontro, moderato dal giornalista Luca Nota, sarà lunedì 26 ottobre alle 20,45 all’Oratorio di Viotto.