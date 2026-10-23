Torino capitale del Twirling e delle Majorette: al Pala Gianni Asti arrivano i Campionati Europei

Torino sempre più capitale dello sport anche nelle discipline del Twirling e delle Majorette. Proprio queste ultime sono entrate a far parte ufficialmente della Federazione Italiana Twirling aprendo nuovi orizzonti, attuali e in prospettiva. Così ecco prendere forma i Campionati Europei di Majorette in programma al Pala Gianni Asti dal 29 ottobre al 1° novembre, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Le quattro giornate di gara si annunciano intense e spettacolari e metteranno in palio 33 titoli continentali, individuali, di coppia e a squadre. È l'ennesima sfida organizzativa per la Federazione Italiana Twirling e Majorette presieduta da Gianfranco Porqueddu, già Presidente del CONI Piemonte e Vicepresidente della Provincia di Torino, dopo quella ampiamente vinta lo scorso anno con i Mondiali di Twirling, i Mondiali di Majorette e la Nations Cup all'Inalpi Arena.

La macchina organizzativa, ormai collaudata in tutte le sue componenti, è partita con largo anticipo, con la supervisione del Presidente Porqueddu e quella tecnica di Sabrina Prade, responsabile della nazionale azzurra. Sono attesi sul campo di gara 1095 atlete e atleti in rappresentanza di 13 nazioni, Italia compresa. Saranno due i momenti ufficiali dedicati alle premiazioni, il 31 ottobre e il 1° novembre , ultima giornata di competizione. La nazione più rappresentata al via sarà la Croazia, con 286 atlete e atleti, seguita dalla Repubblica Ceca, forte di 246 elementi.