Torino capitale del Twirling e delle Majorette: al Pala Gianni Asti arrivano i Campionati Europei

Torino sempre più capitale dello sport anche nelle discipline del Twirling e delle Majorette. Proprio queste ultime sono entrate a far parte ufficialmente della Federazione Italiana Twirling aprendo nuovi orizzonti, attuali e in prospettiva. Così ecco prendere forma i Campionati Europei di Majorette in programma al Pala Gianni Asti dal 29 ottobre al 1° novembre, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Le quattro giornate di gara si annunciano intense e spettacolari e metteranno in palio 33 titoli continentali, individuali, di coppia e a squadre. È l'ennesima sfida organizzativa per la Federazione Italiana Twirling e Majorette presieduta da Gianfranco Porqueddu, già Presidente del CONI Piemonte e Vicepresidente della Provincia di Torino, dopo quella ampiamente vinta lo scorso anno con i Mondiali di Twirling, i Mondiali di Majorette e la Nations Cup all'Inalpi Arena.
La macchina organizzativa, ormai collaudata in tutte le sue componenti, è partita con largo anticipo, con la supervisione del Presidente Porqueddu e quella tecnica di Sabrina Prade, responsabile della nazionale azzurra. Sono attesi sul campo di gara 1095 atlete e atleti in rappresentanza di 13 nazioni, Italia compresa. Saranno due i momenti ufficiali dedicati alle premiazioni, il 31 ottobre e il 1° novembre, ultima giornata di competizione. La nazione più rappresentata al via sarà la Croazia, con 286 atlete e atleti, seguita dalla Repubblica Ceca, forte di 246 elementi.
L'Italia è sul podio in quanto a presenze, con 108 concorrenti. Seguono nell'ordine la Francia (85), la Norvegia (83), l'Inghilterra (59), l'Irlanda (58), la Slovenia (55), la Bulgaria (44), la Romania (22), la Polonia (18) e la Scozia (16). L'obiettivo delle società italiane è ovviamente quello di ben figurare nelle diverse categorie: Juvenil, Youth, Junior, Senior, Adult. Saranno diversi i momenti collaterali, a partire dall'illuminazione della Mole Antonelliana, come è ormai consuetudine per i grandi eventi in città, nella serata del 28 ottobre. È attiva da oltre un mese la biglietteria, sul circuito ciaotickets. Saranno circa 1400 i biglietti disponibili a giornata e l'acquisto, fino all'ultimo giorno di gara compreso, potrà essere effettuato esclusivamente online. Importanti anche i numeri legati alle presenze alberghiere. In totale graviteranno nelle strutture torinesi e della prima cintura, di varia tipologia, oltre 1500 persone. Ci sarà la diretta streaming delle gare per non perdere neppure un esercizio (120 in totale quelli di squadra) anche se non si potrà essere personalmente al Pala Gianni Asti.