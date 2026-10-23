Dal restyling alla riapertura, il Palamirafiori riaccende i motori con una soluzione ponte

Torino si prepara a restituire pienamente alla cittadinanza uno degli impianti sportivi di riferimento di Mirafiori Sud. Il Palamirafiori di via Plava compie un primo, fondamentale passo verso la ripartenza definitiva grazie a un'azione sinergica tra la Circoscrizione 2 e l'assessorato allo Sport.

Lo scorso 21 ottobre, un'apposita determina dirigenziale ha sancito l'affidamento temporaneo degli spazi interni ad alcune realtà associative del territorio, attive in particolare nei settori della ginnastica dolce e delle arti marziali. Una boccata d'ossigeno per il tessuto sportivo locale, che corona un periodo di attesa e permette alle prime attività di riprendere regolarmente.

La soluzione ponte

Quella varata in questi giorni rappresenta tuttavia una soluzione ponte. L'amministrazione circoscrizionale ha infatti confermato che, a partire dalla prossima settimana, verrà pubblicato un bando di gara ufficiale finalizzato all'assegnazione strutturata e a lungo termine degli spazi dell'intero complesso polifunzionale.

Il traguardo arriva al termine di un percorso che ha visto il Palamirafiori al centro di interventi di riqualificazione: nelle ultime settimane, infatti, la struttura è stata interessata da importanti lavori di tracciatura e restyling delle superfici sportive, mirati a garantire standard di sicurezza e fruibilità ottimali per gli atleti e gli appassionati.

Rolandi: “Un grazie al personale”

A tracciare un bilancio positivo di questa prima fase è il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, che ha voluto rivolgere un plauso speciale a chi ha reso possibile l'intervento in tempi brevi. "Un ringraziamento doveroso va agli uffici e a tutto il personale della Circoscrizione 2 per la grande solerzia dimostrata. Grazie a questo intervento restituiamo finalmente un impianto fondamentale alla cittadinanza e a tutto il mondo associativo del territorio".