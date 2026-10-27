La Champions League di calcio a 5 arriva alle porte di Torino: la L84 si gioca l’Europa a Leinì

Il grande futsal europeo fa tappa in Piemonte. La L84 Torino si prepara a vivere una pagina inedita della propria storia, dopo la conquista dello scudetto 2025/2026 che ha aperto ai verdeneri le porte della UEFA Futsal Champions League. La formazione piemontese sarà anche protagonista sul piano organizzativo: toccherà infatti alla società ospitare il Girone 7 del Main Round, in programma al Pala Maggiore di Leinì dal 28 al 31 ottobre.

Un appuntamento internazionale che porterà nel Torinese tre avversarie provenienti da altrettanti campionati nazionali: il Luxol St. Andrews, campione di Malta, il Mad Max, vincitore del titolo finlandese, e lo Hjørring, formazione danese. In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale, riservata alla squadra che chiuderà il raggruppamento al primo posto.

Per la L84 si tratta della prima partecipazione alla competizione europea, un traguardo raggiunto grazie al titolo italiano e che consentirà alla squadra di misurarsi subito con il palcoscenico continentale, senza dover affrontare il turno preliminare.

Il calendario: tre serate per inseguire la qualificazione

Il programma prevede tre giornate di gara, con un turno di riposo venerdì 30 ottobre. Tutti gli incontri si disputeranno al Pala Maggiore di Leinì.

Mercoledì 28 ottobre si comincia alle 16.30 con Luxol St. Andrews-Hjørring. Alle 20.30 toccherà invece ai padroni di casa, attesi dal debutto contro il Mad Max.

Giovedì 29 ottobre, alle 16.30, si sfideranno Luxol St. Andrews e Mad Max. In serata, alle 20.30, la L84 tornerà in campo per affrontare lo Hjørring.

L’ultima giornata è fissata per sabato 31 ottobre: alle 16.30 Mad Max-Hjørring, mentre alle 20.30 è in programma la sfida tra L84 Torino e Luxol St. Andrews, che chiuderà il girone per la squadra italiana.

Le avversarie: esperienza europea e ambizioni nazionali

Il Luxol St. Andrews rappresenta una delle realtà più affermate del futsal maltese. Il club arriva in Piemonte con un palmarès nazionale importante e con l’esperienza maturata nella scorsa edizione della Champions League, quando raggiunse gli ottavi di finale.

Il Mad Max porta invece la bandiera della Finlandia, dove ha conquistato il titolo nazionale dopo vent’anni dalla precedente affermazione. La formazione scandinava è una delle espressioni di un movimento che negli ultimi anni sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama europeo.

Completa il gruppo lo Hjørring Futsal Klub, squadra danese nata nel 2017 ma già capace di vincere tre campionati nazionali. I danesi hanno inoltre già incrociato una formazione italiana in Europa: nella precedente esperienza contro la Meta Catania è arrivata una sconfitta per 6-2.

Biglietti e informazioni per il pubblico

Per assistere alle sei partite del girone, la società ha previsto un abbonamento unico al costo di 25 euro, valido per l’intera manifestazione. È inoltre possibile acquistare i biglietti per le singole giornate attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket.

La manifestazione rappresenta un’occasione importante anche per il territorio, che si prepara ad accogliere squadre e appassionati di diverse nazionalità. Per la L84, oltre alla possibilità di inseguire la qualificazione, sarà l’opportunità di misurare il proprio livello contro alcune delle migliori realtà dei rispettivi campionati.

La Champions League, dunque, arriva a Leinì con una posta in palio concreta e una cornice di prestigio: per i campioni d’Italia, il primo passo europeo comincia davanti al proprio pubblico.