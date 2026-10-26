Sport, Bongioanni: "Pubblicati otto nuovi bandi con oltre 3,5 milioni di euro"



Sono stati pubblicati oggi otto nuovi bandi regionali a sostegno dello sport piemontese, con una dotazione complessiva di oltre 3,5 milioni di euro. L'annuncio l'ha dato oggi l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni a Firenze al Tavolo dello Sport, presieduto dal ministro dello Sport Andrea Abodi e riunito in occasione del Festival delle Regioni. I bandi restano aperti fino al 23 novembre. Entro il 31 dicembre 2026 i risultati dei progetti idonei e finanziati.

Spiega l'assessore Bongioanni: «Si tratta del più importante numero di interventi mai formulato in un anno dalla regione Piemonte. Sono otto bandi che vanno ad abbracciare tutti i settori dello sport, nella ferma convinzione che i valori che esso trasmette siano un patrimonio che deve essere permesso a tutti. Diventa prioritario dare la possibilità di beneficiarne ai nostri giovani e a chi giovane non lo è più».

Dal sostegno agli atleti piemontesi d'eccellenza affinché possano realizzare appieno le proprie potenzialità di campioni, allo sport per disabili e progetti di inclusione, dagli eventi agonistici al contributo agli sci club per valorizzare l'accesso dei giovani alla pratica sciistica, dallo sport di base agli sport tradizionali del Piemonte. Per la prima volta ne potranno beneficiare tutte le componenti del mondo sportivo: Associazioni sportive e Società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Associazioni Benemerite, nessuna esclusa, riconosciute sia dal Coni che dal Cip. Grazie a questi bandi ognuna potrà ricevere un contributo a fondo perduto utile a sostenere le proprie progettualità realizzate nell'anno solare 2026, da un minimo di 500,00 euro a un massimo che può arrivare a 150mila euro.

In questa occasione non ci saranno le tradizionali graduatorie a punteggio. Sottolinea Bongioanni: «Ci tengo a informare che utilizzeremo un sistema per poter essere vicini finanziariamente a chiunque parteciperà al bando e ne rispetterà le procedure. Lo sport piemontese deve vedere premiato l'impegno di tutti quelli che vi dedicano il proprio tempo e passione – dirigenti, organizzatori, volontari, atleti - e la sua importanza per trasmettere alle giovani generazioni valori positivi e dare un contributo concreto per costruire una società migliore».

I bandi finanziano una percentuale della spesa progettuale che va dal 50% al 90%. Ecco gli otto bandi e la rispettiva dotazione finanziaria:

Misura "Sport per tutti", sezione rivolta a Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, finalizzata a promuovere i loro progetti di promozione sportiva. Dotazione 300mila €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sport-tutti-sezione-eps-ab-misura-b1

Misura "Sport per tutti", sezione rivolta ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, finalizzata a sostenere eventi non competitivi con finalità solidaristiche e di beneficienza. Dotazione 78.000,00 €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sport-tutti-sezione-eventi-sportivi-non-competitivi-finalita-sociali-misura-b1

Misura "Progetti a favore delle persone con disabilità", rivolta ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche o Federazioni con sezioni paralimpiche, finalizzata a sostenere progetti di inclusione. Dotazione 150mila €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-favore-persone-disabilita-misura-b2

Misura "Progetti di eccellenza sportiva", sezione rivolta ai C.R.P. (Comitati Regionali Piemontesi) delle Federazioni Sportive e dell'Aci finalizzata a sostenere le spese per l'organizzazione delle attività agonistiche di eccellenza. Dotazione 255mila €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-eccellenza-sportiva-sezione-crp-fsn-misura-b4

Misura "Eventi sportivi competitivi", sezione rivolta a Coni, Cip, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche loro affiliate, Comitati organizzatori, finalizzata a sostenere l'organizzazione di eventi sportivi internazionali, nazionali e locali nella territorio regionale del Piemonte. Dotazione 2.000.000,00 €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/eventi-sportivi-competitivi-sezione-fsndsa-altri-misura-b6

Misura "Eventi sportivi competitivi", sezione rivolta ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate e soggetti riconosciuti Coni o Fip, finalizzata a sostenere l'organizzazione di gare di Gran Fondo e Marathon di ciclismo. Dotazione 200.000,00 €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/eventi-sportivi-competitivi-sezione-gran-fondo-marathon-ciclismo-misura-b-6

Misura "Progetti strategici a rilevanza regionale", rivolta a Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Federazione Sport Invernali e Federazione Ghiaccio, finalizzata a sostenere progetti di promozione degli sport da praticare sulle nostre montagne da parte di studenti degli Istituti Scolastici piemontesi. Dotazione 200mila €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progetti-strategici-rilevanza-regionale-missione-b-7

Misura "Valorizzazione degli sport tradizionali piemontesi", rivolta alla Federazione Pallapugno e a quella Palla Tamburello e alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche loro affiliate nonché all'Anap (Associazione arbitri pallapugno).Dotazione 100mila €.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/valorizzazione-sport-tradizionali-piemontesi-misura-b9

Assieme agli otto bandi è stata varata una speciale misura, "Progetti di eccellenza sportiva", finalizzata ad approvare una specifica convenzione biennale con il Comitato Fisi Alpi Occidentali del Piemonte con l'obiettivo di sostenere l'attività agonistica dei giovani atleti degli Sci Club attraverso la parziale copertura dei costi connessi all'utilizzo delle piste da allenamento, grazie a una dotazione finanziaria di 300mila euro distribuita in due anni (2026 e 2027).