Il primo weekend di "Cinema a Palazzo"

La serata di apertura. Si inizia venerdì 12 alle 22 con il restauro, curato dalla Warner, di "Via col vento", occasione per festeggiare gli 80 anni di questo film amatissimo. Proiettato in anteprima ad Atlata il 15 dicembre 1939, fu accolto positivamente dalla critica che ne apprezzò soprattutto il cast. Nel 1940 vinse 10 Premi Oscar (all'epoca un record), tra gli altri per miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale, miglior attrice (Leigh) e miglior attrice non protagonista (Hattie McDaniel, prima afroamericana a vincere un Oscar). Fu immensamente popolare anche tra il pubblico, rimanendo il lungometraggio col maggiore incasso nella storia del cinema per oltre un quarto di secolo: se adattato all'inflazione monetaria, mantiene tale record ancora oggi. Fu poi riedito periodicamente per tutto il secolo, divenendo radicato nella cultura popolare. Oggi è considerato uno dei migliori titoli di sempre: è stato inserito nella top ten della lista AFI's 100 Years... 100 Movies dell'American Film Institute e nel 1989 la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti l'ha selezionato per la conservazione nel National Film Registry.

Madrina della serata di apertura è Alice Pagani, amatissima protagonista della serie "Baby" su Netflix, dove interpreta il personaggio di Ludovica, premiata con il Ciak d'oro come migliore attrice esordiente proprio per questa interpretazione e per il film "Loro" di Paolo Sorrentino. Pagani, classe 1998, originaria di Ascoli Piceno ma ora residente a Roma, ha dichiarato di ispirarsi a una grande attrice italiana, Monica Vitti, ed è reduce dall’aver girato un film con due icone, come Jophn Travolta e Morgan Freeman (titolo del lungometraggio: “The poison rose”). Salirà sul palco di Palazzo Reale in apertura di serata.