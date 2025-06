Moncalieri lancia l'iniziativa "Ingombranti in piazza" per combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti

Dopo nuove segnalazioni di abbandoni indiscriminati in Vicolo Cotta e nei pressi di via Real Collegio, Moncalieri dichiara guerra all'abbandono indiscriminato dell'immondizia, lanciando una nuova iniziativa in collaborazione con il Covar 14, il consorzio che si occupa della raccolta rifiuti.

Al via il programma “Ingombranti in piazza”

Insieme a Legambiente e a Fondazione Dravelli, parte un progetto di sensibilizzazione ambientale contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio: “Ingombranti in piazza”, un tour di raccolta straordinaria aperto a tutti i cittadini. Durante l’evento sarà allestita un’isola ecologica itinerante, operativa per l’occasione in diverse piazze della città, dove sarà possibile conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, materiali in legno e RAEE (come computer, radio e televisori).

Tutte le date dell'iniziativa

Ecco le date e le piazze dove si terrà l’iniziativa, sempre in programma dalle 9 alle 13:

Sabato 14 giugno – piazza Vico (fronte Banco Alimentare)

– piazza Vico (fronte Banco Alimentare) Sabato 20 settembre – Piazza Mollo

– Piazza Mollo Sabato 11 ottobre – Piazza Beria (Revigliasco)

– Piazza Beria (Revigliasco) Sabato 8 novembre – Piazza Marconi (Testona)

Durante gli appuntamenti nelle piazze di Moncalieri degli operatori distribuiranno materiale informativo alla cittadinanza sulla corretta differenziazione dei rifiuti e sull’attività dei centri di raccolta, Inoltre, ai cittadini in possesso di regolare tagliando che ne faranno richiesta, verranno distribuiti anche i sacchi per la raccolta di plastica e metalli.

Il servizio di ritiro gratuito a domicilio

Oltre agli appuntamenti del tour, i cittadini possono sempre usufruire del ritiro gratuito a domicilio chiamando il numero verde consortile 800.639.639 o recarsi presso l’Ecocentro di via Lurisia angolo strada Carpice, aperto con i seguenti orari:

Lunedì-giovedì: 8–12 e 14.30–18

Venerdì e sabato: 8–14 e 14.30–18

Domenica: 9–11.30 (festivi esclusi)

“Ingombranti in piazza” è un’occasione concreta per prendersi cura del proprio territorio, facilitando il corretto smaltimento dei rifiuti e promuovendo buone pratiche ambientali. Partecipare è semplice, utile e gratuito.