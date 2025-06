Nella piscina occupata dai tossici spunta un'automobile in sharing

Nella piscina di Torino occupata dai tossici spunta un'automobile in sharing. Succede a Barriera di Milano, dove all'interno dell' ex Sempione è stato trovata una Fiat 500 rossa con le portiere aperte e con il parabrezza completamente sfondato.

A fare il ritrovamento la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 6 Verangela Marino, che ha chiamato le forze dell'ordine per fare contattare i gestori e programmare la rimozione del mezzo.

"Auspichiamo che un giorno il parco Sempione possa ritornare ad essere sicuro, così come che le due piscine oggi territorio dell'illegalità" conclude l'esponente del partito della Meloni.

Piscina chiusa dal 2022 per inagibilità

Chiusa dal 2022 per inagibilità, la piscina Sempione ex Rari Nantes di via Toscanini verrà abbattuta.

Occupata ormai da tempo da senza fissa dimora e tossici - una situazione aggravatasi con lo sgombero della vicina ex Gondrand - la struttura sportiva di Torino nord è irrecuperabile: da qui la decisione di buttarla giù.