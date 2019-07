Anche questo sabato a Moncalieri un Po per tutti

Anche in questo secondo sabato del mese di luglio (e sarà così anche il 20 luglio) proseguono a Moncalieri le occasioni dedicate a chi ama sport, natura e barche a remi.

L'escursione sul fiume in dragon boat, a cura dell'associazione Un Po x Tutti, permette di salire su speciali imbarcazioni cinesi lunghe 12 metri, in cui tutti i partecipanti sono ai remi. Una iniziativa gratuita e aperta a tutti, in primis i più giovani. E' necessario prenotarsi scrivendo a info@unpoxtutti.it , indicando un recapito telefonico, il numero di persone e l'età dei bambini partecipanti.

L'appuntamento è all'Imbarcadero di Lungo Po Abellonio dalle ore 18.