Nel Parco montano di Rorà i bambini gireranno in motoslitta

Quest’anno a Rorà c’è abbastanza neve per riportare i bambini in motoslitta. Verrà riproposto domenica 11 gennaio, dopo alcuni anni di sospensione, il giro per giovani passeggeri sulla pista del Parco montano di Rorà con partenza e arrivo al ristorane Koliba (via Fornaci). “Dopo molti inverni con poca neve, quest’anno c’è l’opportunità di riproporre l’iniziativa su un circuito definito e autorizzato dall’Amministrazione comunale all’interno della faggeta” annuncia la sindaca Claudia Bertinat.

L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’associazione Sled-Snow, un motoclub di appassionati di motoslitta, nata nel 1989. Il suo presidente è Luca Aglì che spiega: “L’iniziativa di domenica è una tradizione che di solito si svolgeva il giorno dell’Epifania. Questa volta è possibile riproporla perché sulla pista ci sono circa 30 centimetri di neve”.

A partire dalle 14, la precedenza sulla motoslitta verrà data ai bambini e ai ragazzi ma, se ci sarà ancora tempo, il giro verrà offerto anche agli adulti.

Quello di Rorà è solo uno dei circuiti curati da Sled-Snow: “Ce n’è uno anche a Bibiana, uno a Luserna San Giovanni e due a Villar Pellice. D’inverno li battiamo in modo da renderli percorribili e d’estate li puliamo per conservarli” aggiunge Aglì.

Sono una trentina circa i tesserati dell’associazione impegnata non esclusivamente in attività sportive e ricreative: “Collaboriamo con il Soccorso alpino trasportando i soccorritori sui luoghi degli incidenti e abituando i cani ai trasporti in motoslitta. Abbiamo inoltre una convenzione con alcuni Comuni per soccorrere le famiglie in caso rimanessero isolate a causa di forti nevicate”.

Per informazioni chiamare in numeri 333 4118268 (Luca), 339 2646531 (Monica).