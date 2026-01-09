Sciopero ferroviario sabato 10 gennaio, possibili ritardi e cancellazioni

Sabato 10 gennaio il personale del Gruppo Fs Italia incrocerà le braccia per uno sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. La protesta coinvolgerà in particolare gli addetti agli impianti di manutenzione delle infrastrutture, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a livello nazionale.

Lo sciopero prenderà il via alle 21 di venerdì 9 gennaio e terminerà alle 21 di sabato 10 gennaio, ma gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.

Servizi essenziali garantiti

Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio.

Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione, per conoscere eventuali modifiche, cancellazioni o ritardi.