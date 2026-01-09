In piazza Arbarello una manifestazione a sostegno dell'Iran

Domani alle ore 15, si svolgerà a Torino in Piazza Arbarello, sulla Passeggiata Marco Pannella, una manifestazione di cittadini a sostegno dei manifestanti che in Iran che, sfidando la repressione del regime teocratico, scendono a decine di migliaia in piazza per la libertà e la cacciata degli Ayatollah.

La manifestazione che si intitola LIBERTA' PER GLI IRANIANI! LIBERTA' PER L'IRAN! Ad oggi hanno annunciato la loro partecipazione Europa Radicale, Associazione Iran Libero e Democratico, Associazione radicale Adelaide Aglietta, PSI. L'evento è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini e delle forze politiche e associative.

"Mai come ora siamo vicini alla fine di un regime che dal 1979 sta distruggendo vite e libertà, cancellando futuro e opprimendo oltre 90 milioni di persone - dichiara Igor Boni Presidente di Europa Radicale - Un regime che in Russia come in Venezuela ha armato le mani assassine di altre dittature criminali. Occorre che in Italia come in tutta Europa vi siano mobilitazioni capaci di sostenere il coraggio delle ragazze e dei ragazzi iraniani che, a rischio della loro incolumità, scendono in piazza contro gli Ayatollah. E' l'ora per l'Iran di chiudere la parentesi di terrore che dura da 47 anni".