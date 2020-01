Disability Manager Torino:"Ben venga l'utilizzo delle biciclette e dei monopattini a noleggio, ma nel rispetto di tutti"

"Ultimamente la città di Torino è stata invasa dalle biciclette e dai monopattini a noleggio. Spesso però questi mezzi vengono abbandonati un po' ovunque: in mezzo ai marciapiedi o davanti ai portoni, in prossimità degli incroci o delle strisce pedonali. Si può facilmente comprendere che questo malcostume sta pregiudicando seriamente la mobilità e l’incolumità delle persone con disabilità, le qual rischiano seriamente di farsi male". Ad intervenire sul proliferare dei mezzi in sharing, in una lettera aperta, il Disability Manager della Città di Torino Franco Lepore.

"Si pensi -continua Lepore - ad esempio ad una persona in carrozzina che non può spostare la bicicletta parcheggiata sul marciapiede che ostacola il suo passaggio. Oppure ad un cieco che uscendo di casa inciampa sul monopattino lasciato inavvertitamente davanti al suo portone. Tutto questo non fa che aggiungere ulteriori ostacoli a una mobilità già molto difficile in una città così grande come Torino".