Borghetto S. Spirito, investe un motociclista e si dà alla fuga: 86enne di Rivoli rintracciato dalla Polizia Locale

È accaduto ieri mattina verso le 10.20 a Borghetto Santo Spirito, in Largo Liguria. Un motociclista, residente a Balestrino, è stato investito dal conducente di un autoveicolo che proveniva da Via per Pineland. Il malcapitato, dopo l'urto, è caduto rovinosamente a terra senza essere soccorso dal suo investitore, un 86enne residente a Rivoli, il quale nonostante si fosse accorto dell'investimento si è dato alla fuga.