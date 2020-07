Sabato in piazza Partito Radicale e Associazione Marco Pannella per il no al referendum

In vista dell'apertura della campagna referendaria del Partito Radicale e nel silenzio assordante circa l'informazione su un tema fondamentale per la nostra Democrazia, i membri del Consiglio Generale del Partito Radicale con l'Associazione Marco Pannella di Torino volantineranno a Torino in piazza Castello angolo Via Roma sabato 25 luglio dalle ore 16 alle ore 19 ribadendo il proprio NO a questa riforma.

I membri del Consiglio Generale Sergio Rovasio e Mario Barbaro hanno dichiarato: "non ci arrenderemo e continueremo nell'opera di informare i cittadini sul tranello che è contenuto in questa riforma: viene presentata come un risparmio quando in realtà il risparmio equivale ad un caffè all'anno per cittadino. Si tratta non di un taglio ai costi della politica ma di un vero taglio alla Democrazia. La riforma prevede grossi squilibri nella rappresentanza dei territori e il nostro Parlamento, espressione della sovranità popolare, sarà molto meno forte e assoggettabile a influenze esterne e interne alle segreterie dei Partiti. Su queste questioni, nel silenzio dei media, ci giochiamo il futuro democratico in questo Paese".