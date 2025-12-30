Ruffino (Azione): “Siamo pronti alle amministrative con il nostro simbolo”

«Il 2026 sarà un anno decisivo per Azione in Piemonte. Dopo un intenso lavoro di riorganizzazione e radicamento sui territori, possiamo dire di aver dato stabilità al partito attraverso un percorso strutturato di congressi provinciali e cittadini, che hanno rafforzato la nostra presenza e la nostra comunità politica».

Lo dichiara Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte.

«Nel corso del 2025 abbiamo registrato una crescita costante dei tesseramenti e dei presìdi territoriali, accompagnata da un’attività politica e istituzionale continua, attenta all’ascolto delle istanze dei cittadini. Sulla scia dei congressi che si sono già celebrati con successo, tra gennaio e febbraio 2026 si terranno i congressi di Cuneo, Asti, Alba e Rivoli, mentre entro giugno è previsto il congresso cittadino di Torino: un passaggio fondamentale per consolidare il lavoro avviato e completare la riorganizzazione del partito in tutta la regione, in vista delle prossime elezioni amministrative, alle quali Azione sarà presente con il proprio simbolo».

«Quando sono stata eletta segretaria regionale lo scorso marzo – prosegue Ruffino – avevo preso l’impegno di rafforzare il rapporto con le comunità locali e di costruire una forza politica stabile, credibile e radicata. Grazie al lavoro degli amministratori e degli attivisti, oggi Azione interviene a 360 gradi sui principali temi che riguardano i cittadini: infrastrutture, aree interne, sanità, ambiente, welfare, politiche giovanili e familiari».

«Arriviamo ai prossimi appuntamenti elettorali con una struttura solida, una classe dirigente rinnovata e una proposta politica chiara. Continueremo a lavorare per dare risposte concrete e risultati misurabili ai territori piemontesi», conclude la segretaria regionale di Azione.