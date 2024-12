L’ex mercato trasformato in parcheggio abusivo con la crisi Fiat: “Ora via le auto”

L'ex mercato di via Plava trasformato in un parcheggio abusivo

Quale futuro per l’area dell’ex mercato di via Plava, ormai ai box da una decina di anni? Se lo chiedono residenti e commercianti del quartiere Mirafiori Sud, ma anche la Circoscrizione 2 che in una commissione a tema via Negarville ha affrontato il problema del plateatico fronte Fiat che continua a non avere un futuro.

Per un po’ di tempo ha resistito un ultimo banco, poi con il Covid 19 la tettoia si è trasformata diventando un hub per i tamponi. A pandemia finita è, infine, nato un parcheggio (abusivo) per le auto.

I problemi del plateatico

In passato c’era persino chi accendeva fuochi o si accampava tra le colonne durante la notte, sfruttando l’effetto copertura del portico. Poi l’utilizzo improprio come posteggio ha avuto un altro effetto negativo: quello di danneggiare il pavé. “Il plateatico di via Plava non è stato concepito per ospitare le auto - spiega il coordinatore alla Seconda commissione della Due, Alessandro Nucera -. E a furia di fare avanti e indietro con gli pneumatici rischia di rovinarsi e di avere bisogno di interventi di manutenzione”. Ma oggi la situazione è sempre la stessa.

Aperture pomeridiane?

“Allora perché non predisporre un rilancio con altri banchi, magari valutando una sperimentazione pomeridiana”. A chiederlo è sempre Nucera. Ma è proprio il coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco, a spegnere gli entusiasmi. “Al netto della crisi dell’ambulantato è un’area che dal punto di vista commerciale non ha più niente da dare - replica Prisco -. Ha retto bene negli anni buoni della Fiat e anche dopo, poi con la crisi del mondo operaio è venuto meno. Oggi nessuno tornerebbe lì, neanche con il plateatico gratuito”. Per questo motivo la Circoscrizione 2 sta lavorando per proporre una serie di iniziative culturali, tipo feste o animazione, in grado di portare eventuali ricadute sul quartiere. Idea in voga già quattro anni fa. La speranza è che questa sia la volta buona.