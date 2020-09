Il 4 Ottobre Volt spiega le sue proposte per Torino 2021

Volt Torino, sezione cittadina di Volt, il primo partito paneuropeo, domenica 4 ottobre sarà in piazza Carignano per lanciare la sua campagna elettorale in vista delle amministrative, dalle 14 alle 18.

Volt Torino presenta al pubblico la sua visione e il suo programma per la Torino che verrà: così il partito intende coronare i due anni in cui le volontarie e i volontari di Volt si sono impegnati per cercare soluzioni concrete ed efficaci che rendano migliore la nostra città ed il modo in cui i cittadini la vivono. In questi anni di attività sul territorio, Volt Torino si è distinta in particolare per l’attenzione ai temi legati ai giovani, alla diversità, all’ambiente e al rilancio

economico , nell’ottica di uno sviluppo che guardi all’ Europa.

Le proposte nascono da un continuo ascolto e confronto con le realtà del territorio: Volt Torino ha infatti organizzato vari incontri di approfondimento con esperti di diversi settori, sia da vivo che online. Il dialogo ha cercato di includere tutte le diverse componenti del tessuto torinese, andando dalle imprese del terzo settore agli operatori nel turismo, dagli organizzatori di eventi a giovani fondatori di startup, da esperti climatici a ricercatori in economia. Il tutto con un occhio alle esperienze di altre città europee, per cercare punti in comune e replicare strategie di successo ove possibile.

Non sono mancate infine anche le iniziative in cui gli attivisti e attiviste si sono impegnati in prima persona per i loro concittadini, come la colazione gratis ai ciclisti e l’opera di pulizia di aree verdi degradate. La manifestazione, che si terrà il 4 ottobre in piazza Carignano, dalle 14 alle 18, sarà l’occasione per incontrare iscritti, sostenitori, volontari e semplici curiosi con cui condividere e illustrare il progetto di Volt per una Torino migliore.

Per maggiori informazioni:

ricardomiguel.regis@volteuropa.org

filippo.armellino@volteuropa.org