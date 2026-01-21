Regione, il Bilancio di previsione approda in Aula

Il Bilancio di previsione approda in Consiglio: nella seduta della prima Commissione, presieduta da Roberto Ravello, l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha preannunciato il richiamo in Aula del disegno di legge di stabilità regionale 2026 e del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Nel corso dei lavori l’assessore ha fornito alcuni chiarimenti sulle cifre riportate nelle tabelle del bilancio in base ai quesiti posti da alcuni consiglieri.
Sono intervenuti, oltre allo stesso presidente Ravello, Marco Protopapa (Lega), Sarah Disabato e Pasquale Coluccio (M5s), Vittoria Nallo (Sue), Alice Ravinale (Avs), Alberto Avetta ed Emanuela Verzella (Pd).