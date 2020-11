Il Pd di Rivoli scende in campo per aiutare chi è in difficoltà: "Fare rete per aiutare il prossimo"

"La seconda ondata di questa pandemia porta con sé molte più paure e incertezze. Riteniamo che l’unico modo per superarle sia lavorare uniti, fare rete aiutare il prossimo", sottolinea il gruppo consiliare del Pd di Rivoli.

"Purtroppo molti problemi trovano soluzioni a livello extracittadino, ma questo non deve fermare la volontà di superare le difficoltà. Riteniamo ci sia un vuoto da colmare a fianco del cittadino. Un vuoto informativo e di sostegno. Dalle questioni più piccole e concrete ai problemi più ampi e di difficile soluzione. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario esserci. Oggi conta più di qualsiasi cosa mettersi a disposizione tra le persone e, al loro fianco, essere di supporto nelle difficoltà di questa emergenza".

"Una rete di volontari sarà per il prossimo periodo disponibile a supportare chiunque lo richiederà. Mettiamo a disposizione le nostre competenze e la nostra rete sul territorio per essere un collettore dei bisogni dei cittadini rivolesi", fanno sapere gli esponenti dem. "Grazie all’esperienza e alla presenza sul territorio potremo aiutare chi ha necessità indirizzandolo verso le tante associazioni di volontariato e di supporto alle persone in difficoltà".

"Raccoglieremo informazioni per colmare il vuoto istituzionale presente oggi in Città.

Informazioni sulle procedure amministrative, sanitarie e burocratiche

Informazioni sul volontariato presente in Città

Ritiro spese alimentari, farmaci e commissioni per anziani in difficoltà

Riferimenti normativi per attività commerciali

Ascolto

I problemi di ciascuno potranno essere utili a molti altri. Per questo produrremo un resoconto periodico delle informazioni che eroghiamo, mettendole a disposizione della Comunità", concludono gli esponenti del Pd di Rivoli.

Per aiuti, informazioni o per far parte della nostra rete di volontariato in questo periodo di emergenza puoi contattarci tramite telefono, WhatsApp o mail: info@pdrivoli.it e 331.8379624.