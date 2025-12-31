Da Deejay Time al concerto di musica classica, Torino brinda al 2026 con la grande musica

Torino si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con due grandi appuntamenti musicali che accompagneranno cittadini e visitatori tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Dalla lunga notte di musica pop ed elettronica all’Inalpi Arena al concerto di musica classica al Teatro Regio, la Città propone un Capodanno all’insegna della varietà, della sicurezza e dell’accessibilità.

“Torino Time”: il 31 dicembre all’Inalpi Arena

Il cuore dei festeggiamenti sarà “Torino Time”, il grande concerto di Capodanno in programma la sera del 31 dicembre all’Inalpi Arena. Una maratona musicale che attraversa pop, rock, urban ed elettronica, con artisti affermati e nuove voci della scena contemporanea.

Sul palco si alterneranno irossa, Bambole di Pezza, Planet Funk e la rapper torinese Beba, che sarà anche co-conduttrice della serata insieme a Marco Maccarini. Dopo la mezzanotte spazio alla festa con Deejay Time Live, il progetto dal vivo dello storico format radiofonico ideato da Albertino con Fargetta, Molella e Prezioso.

Il concerto, che omaggia anche gli 80 anni della Repubblica Italiana, avrà una durata di oltre cinque ore, dalle 21 alle 2.30. L’apertura delle porte è prevista alle 19.30. L’accesso è consentito esclusivamente ai possessori di biglietto, gratuito con cauzione di 5 euro che verrà restituita a chi parteciperà all’evento; in caso contrario la somma sarà devoluta alla Fondazione Ricerca Molinette.

Gli ingressi saranno attivi da corso Sebastopoli 123, con accessi differenziati per parterre, tribune numerate e persone con disabilità. Non sarà possibile acquistare biglietti in loco né rientrare una volta usciti dall’arena. All’interno saranno presenti punti food & beverage e saranno effettuati controlli di sicurezza con metal detector. L’area concerto non dispone di un servizio di deposito per zaini, borse o altri oggetti personali. L’accesso all’area prevede controlli di sicurezza con metal detector. I minori di 16 anni potranno accedere all’evento solo se accompagnati da un adulto.

Divieti e oggetti non consentiti

Di conseguenza non sarà possibile introdurre nell’area dell’evento cibo e bevande di ogni tipo, aste, bastoni, selfie stick e treppiedi, animali, droni o aeromobili telecomandati, biciclette, monopattini, skateboard o altri mezzi di trasporto, passeggini, caschi e catene, sostanze stupefacenti, ombrelli di grandi dimensioni o con punta, bombolette spray, armi, coltelli o oggetti atti a offendere, sostanze nocive o veleni, puntatori laser e power bank di grandi dimensioni, borracce, bottiglie in plastica o vetro e lattine, strumenti musicali e trombette da stadio, dispositivi professionali per la registrazione audio e video, materiale pirotecnico o fumogeni, tende, sacchi a pelo, striscioni e bandiere, materiale esplosivo o infiammabile, trolley, valigie, zaini e borse di grandi dimensioni.

Mobilità

L’Inalpi Arena non dispone di parcheggi interni, ma sono disponibili aree di sosta pubbliche nelle vie limitrofe. Per agevolare gli spostamenti, Gtt potenzierà il servizio di trasporto pubblico tra le 19.30 e le 3, con tram e autobus supplementari. La rete Night Buster sarà attiva con partenze ogni ora da piazza Vittorio Veneto tra l’1.00 e le 5.00.

“Torino, sei Regio!”: il 1° gennaio al Teatro Regio

Il nuovo anno si aprirà il 1° gennaio con “Torino, sei Regio!”, il concerto di musica classica giunto alla terza edizione. Protagonisti saranno l’Orchestra del Teatro Regio e un cast di solisti di livello internazionale, diretti dal Maestro Marco Alibrando, in un programma che spazia da Verdi a Puccini, Rossini, Bizet, Zandonai e Mozart.

Il concerto si svolgerà al Teatro Regio e sarà trasmesso in diretta anche al Teatro Alfieri. Le porte di entrambi i teatri apriranno alle 17.15, con accesso consentito fino alle 17.50 per i possessori di biglietto. Lo spettacolo sarà inoltre trasmesso in diretta su Sky Classica alle 18, in streaming su +Classica e in differita su TV8 alle 23.30.

I biglietti, al prezzo simbolico di 5 euro, sostengono la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a cui sarà devoluto l’intero ricavato.