La rete di ‘Un Po di Rocca’ per la valorizzazione dei presepi si allarga e include Garzigliana

A Villafranca Piemonte e Cavour quest’anno si aggiunge Garzigliana per un totale di 26 allestimenti tra i tre Comuni. ‘Un Po di Rocca’ amplia i propri orizzonti e continua nel suo intento di valorizzazione dei presepi locali.

“Il progetto è nato da ‘Villafranca, Paese dei Presepi’ con realizzazioni di allestimenti natalizi in borghi e frazioni. Una collaborazione fra oratorio, parrocchia, Comune, pro loco e l’associazione Amici del Po – racconta Luigi Capello, della pro loco di Villafranca –. Tre anni fa l’iniziativa si è estesa al circuito dei presepi di Cavour, quindi dell’Abbazia e della Rocca, con il titolo di ‘Un Po di Rocca’, giocando sul nome del nostro fiume”. Quest’anno si è aggiunta Garzigliana, con il presepe meccanico in stile orientale al Santuario di Montebruno, inaugurato lo scorso 9 novembre. “Abbiamo già ricevuto manifestazione di interesse da parte di altri Comuni del territorio per unirsi al circuito. In generale ogni anno vediamo un aumento notevole dei visitatori: attraverso questo canale c’è un riscontro positivo per tutto il territorio”.

Un circuito in continua espansione, che al momento conta 20 allestimenti a Villafranca, 5 a Cavour, con il coinvolgimento dell’associazione ‘Vivi la Rocca’ e il Comune, e 1 a Garzigliana, a cura della parrocchia.

Gli appuntamenti che accompagneranno le visite ai presepi diffusi sono in programma fino al 6 gennaio. Nell’anno nuovo il primo incontro sarà a Cavour, domenica 4 gennaio alle 14,30, con la Befana e i suoi doni. Alle 16 inizierà il concerto dell’Epifania con Niccolò e Dario.

Lunedì 5 a Villafranca alle 20,30 dal sentiero delle Ochette partirà la passeggiata serale con Befane e Babbi Natale.

Martedì 6, infine, alle 15 arriverà la Befana a Villafranca nel Salone Parrocchiale e si terrà la premiazione del concorso ‘Villafranca Paese dei Presepi’.

Per conoscere giorni e orari di visita degli allestimenti e la cartina con il percorso è possibile visitare i siti Internet o le pagine social delle associazioni.