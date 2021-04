Processo Fenice, nessuna parentela tra l'ex juventino Iaquinta e Antonio Iaquinta

Antonio Iaquinta - che secondo l'Ansa è venuto in contatto con il presunto affiliato alla 'ndrangheta Francesco Viterbo, come emerso durante il processo Fenice sulla presenza di criminalità organizzata in Piemonte - non è cugino di Giuseppe Iaquinta, padre dell'ex juventino Vincenzo, ed è a "loro assolutamente sconosciuto".

A chiarirlo è lo studio legale Avv. Ernesto De Toni, che aggiunge:"Inoltre, nel riportare la notizia che il signor Giuseppe Iaquinta è stato condannato a Reggio Emilia nell’inchiesta di ‘ndrangheta denomina Aemilia, si è omesso di precisare che la sentenza non è passata in giudicato quindi per lui, che si è sempre professato innocente vale, allo stato, la presunzione di innocenza".