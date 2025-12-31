Carrozzeria non in regola a Torino Nord, oltre 5 mila euro di multa



Esercitava attività di carrozzeria, ma senza essere iscritto al Registro delle Imprese e senza la presenza del responsabile tecnico.

Martedì 23 dicembre i controlli del Reparto Polizia Amministrativa della Polizia Locale su una carrozzeria in un’area artigianale di Torino Nord hanno portato al sequestro delle attrezzature, in assenza di alcuni requisiti indispensabili.

Il personale ha verbalizzato sanzionato l'attività per 5.164,33 euro e ha sequestrato le attrezzature, finalizzato alla confisca. Una misura cautelare urgente, necessaria anche per la tutela della sicurezza e dell’incolumità di lavoratori e consumatori.

La pattuglia ha inoltre effettuato controlli relativi a possibili violazioni di natura ambientale dopo aver notato che nel cortile dell’attività era accatastato un ingente quantitativo di bancali pieni di materiale chiuso in sacchi deteriorati dalle intemperie. A causa del cattivo stato di conservazione, la sostanza, in occasione delle precipitazioni, colava sull’asfalto. La pattuglia ha quindi attivato personale specializzato di Arpa Piemonte.

Nel 2025 la polizia locale ha sequestrato le attrezzature di 7 imprese (come sanzione accessoria finalizzata alla confisca e quale misura cautelare e urgente per la tutela della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità delle persone), con sanzioni per 36.150,31 euro complessivi.