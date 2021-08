Mattei (Futura Torino): "Noi, l'alternativa al sistema: siamo per la genuinità e non per la divisione" [VIDEO]

Trasformare Torino nell'ottica dei beni comuni. E' questo l'impegno dell'accademico e giurista Ugo Mattei, che, dopo anni di lavoro sulla Costituzione, con il suo progetto Futura ha scelto di proporre una strada nuova all'amministrazione che verrà.

"Questa città ha sofferto negli ultimi 25 anni di un sistema colluso, passando dalla padella alla brace con i Cinque Stelle - spiega -. Ora c'è bisogno di un cambiamento all'insegna dell'apertura, del pluralismo e della generosità condivisa. Per farlo, voglio mettere a disposizione l'esperienza maturata con l'importante referendum nel 2011 sull'acqua pubblica. Al di là delle contrapposizioni sterili tra destra e sinistra, crediamo che a Torino serva una progettualità completa e concreta".

In candidato sindaco è pronto a giocare la carta del decentramento e dell'amministrazione popolare, scavalcando "la burocrazia che, anziché incoraggiare, ostacola l'iniziativa dei singoli soggetti".

E aggiunge: "L'unico modo di superare le difficoltà è fare realmente politica e cercare soluzioni che vadano oltre le tifoserie. Per una città più bella, più sana e più libera".

"Il sistema in cui siamo inseriti - conclude - soffre le alternative genuine e cerca di confondere la popolazione inventando contrapposizioni fasulle. In questi mesi di campagna elettorale stiamo continuando a incontrare le persone e crediamo di fare bene, cercando i punti di convergenza e non di divisione".