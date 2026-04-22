Moncalieri, sit-in della Lega in corso Roma contro spaccio e degrado

Domani, giovedì 23 aprile, alle 17.45, a Moncalieri, in corso Roma angolo piazza Bengasi, l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri parteciperà a un sit-in contro lo spaccio e il degrado insieme ai deputati Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, e al consigliere regionale Andrea Cerutti.

“Saremo in piazza per dire ai cittadini perbene che la Lega non abbandona la comunità di Moncalieri tenuta in ostaggio di spacciatori e sbandati, per la maggior parte stranieri, che continuano a comportarsi da padroni del territorio nonostante le denunce e gli arresti degli ultimi mesi, per i quali ringraziamo il prezioso operato delle forze dell’ordine – ha dichiarato l’eurodeputata – Questa situazione non è più accettabile, da Bruxelles pretendiamo espulsioni più rapide e un serio piano di remigrazione di tutti coloro che vengono in Europa per vivere al di fuori della legalità”.

Al presidio ci saranno anche i deputati Maccanti e Benvenuto: “I cittadini sono sempre più esasperati e spesso costretti a rinchiudersi in casa – dichiarano i due parlamentari. - Il Governo sta facendo la sua parte, anche con il decreto sicurezza in fase di approvazione, ma è evidente che serve un impegno ancora più forte per ripristinare la legalità”. Per il consigliere regionale Cerutti, infine, “il grido dei cittadini non può rimanere inascoltato. Servono interventi mirati ed efficaci che restituiscano normalità e dignità al territorio, non soluzioni temporanee che durano il tempo di un annuncio”.