Auto pronta consegna: i vantaggi di questa opzione d'acquisto

Scegliere un auto pronta consegna significa assicurarsi una consegna veloce e puntuale. A differenza delle auto nuove che al momento non hanno una data di consegna garantita. Abbiamo però, di contro, la possibilità di valutare un numero minore di vetture disponibili e questo può frenare chi cerca un modello particolare.

Dobbiamo poi decidere di affidarci a un rivenditore di auto in pronta consegna serio e preparato al compito. Nell’ultimo periodo, infatti, si sono affacciati sul mercato sempre più concessionarie con lo scopo di vendere questo particolare tipo di vetture pur non avendo nessuna esperienza e competenza del settore.

Vengono quindi proposte auto che di pronta consegna non hanno nulla e magari fanno attendere tempi biblici che dobbiamo per forza sopportare visto che nella fretta abbiamo già firmato un contratto. Prima di fare qualche avventata proposta è consigliabile conoscere la formula di pronta consegna in ogni sua parte.

Auto pronta consegna

Sono sempre più numerosi i privati e le aziende che si affidano alla formula di auto in pronta consegna per sostituire le loro vecchie vetture. Almeno fino alla fine del 2022 pare che il mercato dell’automotive presenti ancora dei rallentamenti, a causa della crisi dei semiconduttori, e di conseguenza le auto nuove in vendita scarseggiano.

Agli acquirenti non rimane dunque che affidarsi alle vetture effettivamente presenti nel parco vendita della concessionaria così da abbreviare i tempi di consegna. Magari non corrispondono esattamente al modello che avevano in mente ma piuttosto che rimanere senza auto scendono a compromessi.

Ecco spiegato in sintesi il successo della auto pronta consegna. I vantaggi della formula sono notevoli sia per il rivenditore che per l’acquirente. Entrambi, infatti, possono vantare una pratica finanziaria snella e fluida così da accelerare i tempi di consegna.

Essendo la vettura già presente in concessionaria, ipoteticamente il privato o l’azienda potrebbe procedere all’acquisto nel giro di qualche ora. Una volta avvistata l’auto che confà alle esigenze del cliente, fatto una prova su strada, esaminato tutte le caratteristiche tecniche e finanziarie, si può procedere alla firma del contratto.

Se poi il cliente si è mosso per tempo e ha già avvisato il proprio assicuratore o ha già un finanziatore a cui fare riferimento i passaggi successivi sono la stipula delle pratiche amministrative e la consegna delle chiavi.

Al rivenditore non rimane che consigliare i giusti passaggi da fare e consegnare l’auto seguendo i termini di vendita pattuiti. In caso di necessità dovrà essere pronto a spianare eventuali ostacoli ed espletare tutte le formalità.

Gli intoppi amministrativi

Abbiamo visto quanto sia semplice procedere all'acquisto di un'auto pronta consegna. Le pratiche amministrative sono perlopiù a carico del cliente il quale dovrebbe informarsi sui vari passaggi prima di procedere all’acquisto, così da velocizzare il procedimento.

Innanzitutto, deve comunicare alla propria agenzia di assicurazione l’intenzione di cambiare auto affinché l’assicuratore possa indicare le giuste formalità da seguire. Se si sta acquistando la prima auto allora è il caso di chiedere consiglio ad amici e parenti o controllare le varie offerte di polizza su internet.

L’auto verrà acquistata con o senza finanziamento? Molto spesso sono i rivenditori stessi a consigliare un piano di finanziamento ma se prima il cliente ha valutato diverse offerte è più probabile che riesca a incasellare i pagamenti seguendo le sue personali esigenze.

Infine, si dovranno espletare le pratiche amministrative rivolgendosi alle agenzie che svolgono queste procedure o presentarsi direttamente alla sede della Motorizzazione Civile e seguire le indicazioni date.

L’assicurazione e le pratiche amministrative possono essere espletate nel giro di qualche giorno mentre il finanziamento potrebbe richiedere più tempo per essere approvato. Per questo è consigliato muoversi prima e simulare un possibile finanziamento così da essere pronti al momento opportuno.