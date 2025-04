Vaccini, test cardiaci, screening oncologici: farmacie e Regione si alleano per la prevenzione [VIDEO]

Lanciata la campagna informativa promossa da Federfarma Piemonte, Assofarm e Regione Piemonte, per sensibilizzare sulla prevenzione sanitaria nelle farmacie. L'iniziativa sottolinea il ruolo delle farmacie come punti di riferimento per la salute, offrendo servizi di monitoraggio e prevenzione a supporto del Sistema Sanitario Regionale. Un supporto che rappresenta l’evoluzione della Farmacia dei Servizi, un’iniziativa avviata 15 anni fa, oggi realtà consolidata e operativa che coinvolge la quasi totalità delle farmacie.

La campagna utilizzerà diversi canali di comunicazione, come locandine, spot radiofonici, spazi sui quotidiani e social media, per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e i servizi sanitari disponibili gratuitamente nelle farmacie, grazie alla proroga della Farmacia dei Servizi.

“Abbiamo voluto questa campagna – spiega Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte – per informare in modo ancora più capillare di quanto possiamo fare quotidianamente a banco in Farmacia, i cittadini e comunicare le diverse possibilità di sottoporsi a esami, screening e test diagnostici in Farmacia”.

I servizi di prevenzione in farmacia

Secondo Cittadinanzattiva, le farmacie hanno ampliato significativamente i loro servizi: il 70% offre telecardiologia (rispetto al 30% nel 2017), quasi tutte misurano la pressione e il 50% somministra vaccini. Durante il Covid-19, le farmacie hanno eseguito oltre un milione di tamponi al giorno, confermando il loro ruolo centrale nella salute pubblica.

Tra i servizi, l’ECG, che permette di registrare l'attività elettrica del cuore, e che ha individuato centinaia di soggetti a rischio che sono stati inviati con urgenza al Pronto Soccorso. C’è poi la possibilità di utilizzare l'Holter cardiaco, strumento che monitora il battito per un periodo che va dalle 24 alle 48 ore, ideale per diagnosticare aritmie intermittenti. Infine, l'Holter pressorio che controlla la pressione arteriosa per 24 ore, un esame cruciale per diagnosticare l'ipertensione e per valutare l'efficacia delle terapie in corso. Servizi che hanno individuato 126 soggetti “salvati” dai controlli effettuati in farmacia.

Tutti gli esami sono gratuiti, previa compilazione di un questionario, fornito dal farmacista e che certifica il soggetto come a rischio.

Tra gli altri servizi lo screening oncologico per la prevenzione del tumore colon-retto (per i soggetti in fascia 58-69 anni), vaccinazioni (Covid, influenzali, ma si valuta anche l’anti HPV), monitoraggio dell’ipetensione, test sul sangue capillare per il controllo della glicemia, del colesterolo e di altri parametri.

I numeri dei servizi

Dal maggio 2024, il servizio di telemedicina ha registrato un notevole aumento nell’utilizzo di dispositivi diagnostici, con 18.638 ECG, 14.855 Holter cardiaci e 5.705 Holter pressori. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono stati somministrati 49.575 vaccini antinfluenzali nel 2024, contro i 34.883 dello scorso anno, e 28.043 dosi di vaccino contro il COVID-19. Infine, il programma di prevenzione Serena ha visto un totale di 187.837 adesioni nel 2024, con un incremento rispetto alle 166.383 dello scorso anno.

"La sinergia e la collaborazione tra Assessorato alla Sanità e Federfarma - ha dichiarato Marco Cossolo presidente di Federfarma Nazionale - porta a utilizzare al meglio le risorse disponibili per migliorare i servizi di salute per i cittadini”.

“Le farmacie sono un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini” hanno dichiarato ancora Massimo Mana e Mario Corrado, Presidenti rispettivamente di Federfarma Piemonte e Assofarm. “Con questa campagna, vogliamo sottolineare l'importanza della prevenzione e incoraggiare i cittadini ad avvalersi dei servizi che le farmacie offrono. La salute è un bene prezioso e la prevenzione è il primo passo per proteggerla.”

“Il farmacista - sostiene Mario Giaccone, Presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino - è il professionista sanitario più vicino alle persone, in grado di intercettare bisogni, fornire consigli qualificati e contribuire attivamente alla prevenzione”.

“L’accordo con la Regione stipulato nel 2019 -ha dichiarato Federico Riboldi, Assessore regionale alla Sanità - ha consentito a molti cittadini di accedere alle prestazioni del servizio sanitario regionale, avendo un’alternativa in più. Questa campagna di informazione sulla ‘farmacia dei servizi’ per la Regione è uno strumento di grande importanza”.

Per maggiori informazioni sulla campagna con l'elenco geolocalizzato delle farmacie, è possibile visitare il sito www.quifederfarma.it.