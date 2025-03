Monteu da Po, completati i lavori di potatura per la sicurezza delle aree verdi

La scorsa settimana sono stati effettuati i lavori di parziale potatura degli alberi e messa in sicurezza in piazza Bava e in corso Industria - San Grato, decisi dall’amministrazione Comunale di Monteu da Po .

“Gli interventi, realizzati con le risorse disponibili, rientrano nell'ambito del programma di manutenzione del verde pubblico, finalizzato a garantire la sicurezza e la salute delle piante, con l’obiettivo di minimizzare i rischi derivanti dalla vegetazione urbana. La potatura parziale dei platani ha previsto la rimozione di rami secchi, danneggiati o in eccesso, per favorire la crescita sana e il potenziamento della stabilità degli alberi e migliorare la visibilità in prossimità di strade e marciapiedi - spiegano il sindaco Elisa Ghion e l’assessore alla manutenzione e decoro urbano Giuseppe Deluca -. L'intervento ha mirato inoltre a ridurre il rischio di caduta di rami durante eventi climatici estremi, migliorando al contempo la sicurezza di pedoni e veicoli. Questi lavori sono stati necessari per mantenere gli spazi pubblici sicuri e fruibili, contribuendo al benessere della comunità e alla conservazione del nostro patrimonio verde”.