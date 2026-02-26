Asl To3, doppia nomina nei distretti: Lentini all’Area Metropolitana Sud, Galizia alla Val Susa e Val Sangone

Cambio al vertice dei distretti territoriali dell’Asl: Antonino Lentini è stato nominato direttore del Distretto Area Metropolitana Sud (Orbassano). Contestualmente, la Direzione Generale ha assegnato a Paolo Galizia l’incarico di Referente di Direzione del Distretto Val Susa e Val Sangone. Già referente medico dell’Ospedale di Susa – uno dei tre presìdi ospedalieri dell’azienda insieme a Pinerolo e Rivoli – Galizia assume l’incarico in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo direttore del distretto, per assicurare la piena operatività delle attività sanitarie e territoriali.

L’AslTo3, seconda azienda sanitaria piemontese per estensione territoriale dopo l’Asl Città di Torino, serve un bacino di circa 600 mila abitanti ed è articolata in cinque distretti:

Distretto Val Susa e Val Sangone

Distretto Area Metropolitana Sud

Distretto Area Metropolitana Nord (Venaria), diretto da Paola Maina

Distretto del Pinerolese, diretto da Alberto Amidei

Distretto Area Metropolitana Centro (Collegno), diretto da Mara Simoncini, Coordinatore Territoriale dei cinque distretti

«Con queste nomine – sottolinea il direttore generale Giovanni La Valle – garantiamo continuità gestionale e organizzativa in due ambiti strategici per la nostra azienda. Al dottor Galizia va il ringraziamento per la disponibilità ad assumere un incarico che richiede esperienza, capacità di coordinamento e profonda conoscenza del territorio. Al dottor Lentini rivolgo i migliori auguri per il nuovo ruolo nell’Area Metropolitana Sud, certo che saprà proseguire nel percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale».

La riorganizzazione conferma l’attenzione dell’AslTo3 al consolidamento della rete territoriale e all’integrazione tra ospedale e servizi distrettuali, in un’area vasta e articolata che richiede una governance attenta ai bisogni delle comunità locali.