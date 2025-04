Dopo 40 anni il quartiere saluta le sorelle Morello: "Un viaggio indimenticabile"

Dopo 40 anni di onorata carriera il quartiere Vallette ha salutato la sorelle Morello (e la loro latteria “La Boutique del fresco”) con una bella festa presso il centro commerciale “Le Verbene”. E una targa donata dalla Circoscrizione 5.

La storia

Quella di Carmela e Rosa è una storia iniziata il giorno di Santo Stefano del 1987. E’ il 26 dicembre quando le due sorelle comprano la licenza e aprono una latteria. Non nel centro naturale coperto, ma lì fuori. In un caseggiato giallo dove rimangono due anni e mezzo. Fino al marzo del 1990. Tra il 1988 e il 1989 il mercato comunale viene ristrutturato e a chi lavora nella casetta viene concesso un box dentro il centro che oggi conosciamo come “Le Verbene”. “Noi l’abbiamo arredato e ristrutturato - raccontano -. Non è stato proprio un gioco da ragazzi, diciamo che ci siamo tirate su le maniche pagando debiti per dieci anni”.

La curiosità

Carmela e Rosa non hanno chiuso nemmeno un giorno e hanno lavorato sempre fianco a fianco. Sì perché il trasloco della loro attività è stato organizzato per bene ed è durato la bellezza di un pomeriggio (era il 5 aprile del 1990). “A quei tempi - precisa Carmela -, le latterie chiudevano al pomeriggio”. Poi la lunga vita al centro commerciale delle Vallette dove il quartiere ha imparato a conoscerle e amarle. Fino a sabato scorso quando le signore hanno deciso di andare in pensione, riconsegnando la licenza al Comune. E oggi in quel caseggiato esterno a piazza Montale, al posto della latteria, si trovano una pasticceria e un bar che fa angolo.

La nuova attività

Non finisce qui però. Perché al posto delle sorelle Morello ha aperto il 2 aprile “Le delizie di Maria”. “Un ringraziamento speciale alle signore - così il coordinatore alle Attività produttive della 5, Alfredo Ballatore -. Abbiamo voluto omaggiare con una pergamena ricordo il congedo di una attività lavorativa presente nel centro commerciale da tantissimi anni. In riconoscenza del lavoro svolto con professionalità, etica e spirito costruttivo. E ovviamente facciamo gli auguri di buon lavoro alla signora Maria La Mattina , appena subentrata”.