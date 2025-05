Strada danneggiata da mesi dopo i lavori fognari: “E ora siamo invasi dai topi”

Strade dissestate, voragini pericolose e topi che spuntano dai marciapiedi. Succede in via Fossata 57, nei pressi degli interni A, B, C e D, al confine con il complesso dei Docks Dora, dove da tempo si registra una situazione di degrado crescente e preoccupante per la sicurezza e la salute dei residenti.

Il documento

A sollevare il caso è Giuseppe Catizone, consigliere comunale della Lega, che ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco e all’assessore competente per chiedere chiarimenti e soprattutto soluzioni immediate. L’area era stata transennata tempo fa per permettere l’esecuzione di lavori fognari, ma, come denuncia Catizone, i lavori tecnici sembrerebbero conclusi e, nonostante ciò, il suolo pubblico non è stato ripristinato, lasciando aperte profonde buche e cedimenti nel manto stradale.

Allarme topi

“La situazione - spiega Catizone -, è ormai insostenibile: le voragini rappresentano un rischio per pedoni e ciclisti, mentre i roditori che fuoriescono dal sottosuolo mettono a repentaglio la salubrità dell’ambiente. Il disagio è stato più volte segnalato dai residenti, ma finora senza risposte concrete”.

Nel documento, il consigliere chiede all’amministrazione se sia a conoscenza dello stato attuale dell’area, quali siano le ragioni dei ritardi nei lavori di ripristino e se siano previste azioni immediate di bonifica, derattizzazione e messa in sicurezza. Viene inoltre richiesta una tempistica precisa per il ripristino completo della viabilità e la riapertura dell’area in sicurezza.

Catizone: “Che abbandono”

L’interpellanza tocca anche un punto più ampio: quello del decoro urbano e della percezione di abbandono. “Una città che lascia in queste condizioni uno spazio pubblico - conclude Catizone -, non solo espone i cittadini a rischi sanitari, ma alimenta un senso di degrado che compromette la vivibilità e la fiducia nelle istituzioni”.