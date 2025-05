Balon Mundial, dove russi, ucraini e migranti giocano insieme

Al via, domenica prossima, 25 maggio, il festival e torneo di calcio dove si incontrano sport e culture - al plurale. È il Balon Mundial, giunto alla 17esima edizione, organizzato dalla omonima Onlus torinese con lo scopo di diventare un momento di integrazione, di comunità e di crescita. Partecipano al torneo 34 squadre - 24 maschili di calcio a 11 e 10 femminili di calcio a 5 - con 38 nazionalità e comunità migranti presenti.

Novità per i bambini

La novità di quest'anno sarà una giornata dedicata ai bambini, che giocheranno a football3, una versione del calcio che punta alla promozione del dialogo e del rispetto. Nel football3, infatti, oltre alle performance sportive sono premiati il fair play e la capacità di rispettare le regole, senza arbitri e con le regole da decidere insieme a inizio partita. I bambini saranno divisi in due gruppi in base all'età (4-8 anni e 9-12) e formeranno squadre miste.

Tra i partecipanti, per il terzo anno consecutivo giocheranno insieme russi e ucraini che, insieme a kazaki, formano la squadra Unione Sportiva Parlanti Russo e Cirillico (Uspr). Durante il torneo, inoltre, saranno girate alcune scene del documentario "Shane", scritto e diretto dal regista Francesco Cannavà e che racconterà la storia della squadra femminile iraniana "Homa", nata per partecipare al Balon Mundial nel 2013.

Balon Mundial si giocherà nei weekend del 7-8 e del 14-15 giugno, con le finali il 29 giugno, presso l'impianto sportivo dell'Asd San Paolo, in via Tirreno. Sul sito (https://www.balonmundial.it/) sarà possibile consultare il calendario delle partite e degli eventi culturali - ad accesso gratuito - che ci saranno in concomitanza del torneo.

Il calcio, oltre...

"Il tema di quest'anno - ha spiegato Giorgio Antonino di Balon Mundial Onlus -, è 'Il calcio oltre i minuti di gioco', per sottolineare come il calcio e lo sport non siano solo nei tempi in cui si svolge la competizione ma anche tutto il contesto prima, durante, e nelle interazioni successive tra gli esseri umani. Il secondo aspetto è rappresentato dai valori del calcio come vettore per i cambiamenti sociali, la promozione di una nuova società".

Il festival è supportato dal Comune di Torino, Uisp e Arci. "Balon Mundial - ha dichiarato l'assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta -, è un movimento che permette di crescere e la città vuole supportare questo momento di crescita, per farlo diventare un bene comune e ogni anno alzare l'asticella per promuovere le opportunità incredibili che offre. Un grazie particolare va agli organizzatori e ai volontari, che contribuiscono a rendere il Balon Mundial un esempio virtuoso di come lo sport possa essere un ponte tra culture diverse, creando legami duraturi e presidi sociali efficaci sul territorio".