La Lega a Pian del Re: sicurezza, autonomia e pace

Domani, sabato 30 agosto, a partire dalle ore 10 la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo organizza a Pian del Re l'annuale ritrovo alle pendici del Monviso. 

L'evento, coordinato a livello organizzativo dal Vicesegretario regionale Paolo Demarchi, avrà luogo direttamente presso le sorgenti del fiume Po e prevederà una serie di tavole rotonde che coinvolgeranno i sindaci e gli amministratori locali e, a seguire, assessori, consiglieri regionali e parlamentari. 

La mattinata si concluderà infine con gli interventi politici del Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio, del Segretario regionale Onorevole Riccardo Molinari e del Ministro Roberto Calderoli.

A livello organizzativo, vista la ridotta capienza del parcheggio di Pian del Re, si consiglia di salire a partire dalla ore 9. 

Per informazioni e prenotazioni riguardanti il successivo pranzo invece è possibile contattare il 3489211671 (Paolo).

C.S.

