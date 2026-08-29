Gonfiabili, bancarelle, negozi aperti e vino: torna la Festa dell'Uva di via Nicola Fabrizi

Domenica 20 settembre, dalle 9 alle 19, torna in via Nicola Fabrizi l'ormai tradizionale Festa dell'Uva, giunta alla sua 39esima edizione.

Gonfiabili, bancarelle e momenti di spettacolo

Per la festa di via del Borgo Campidoglio, nel tratto tra corso Lecce e corso Tassoni, ci saranno gonfiabili per i bambini, banchi hobbistici e quelli dedicati a uva e vino. Come intrattenimento, musica jazz dal vivo e ovviamente la partecipazione dei negozi, che rimarranno aperti per l'occasione.

La manifestazione, che gode del patrocinio della Circoscrizione 4, è organizzata dall'Associazione Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio con Federvie Piemonte. Per l'intera giornata via Nicola Fabrizi verrà chiusa al traffico e trasformata in un'area pedonale.

Anche quest'anno, Archivio Dimauro Aps e CulturalWay organizzeranno il Tour di Borgo Campidoglio: un percorso alla scoperta del quartiere, tra le sue vie e piazze, la sua storia, la vita di comunità e quella particolare atmosfera che lo rende una vera e propria galleria a cielo aperto.

La soddisfazione della Circoscrizione 4

"Si tratta ormai di un appuntamento consolidato, che ogni anno presenta qualche novità grazie agli organizzatori che si adoperano per renderla una festa per la cittadinanza" ha commentato il coordinatore alle attività produttive della Circoscrizione 4 Stefano Varesio.