Città di Torino ed Emeis insieme verso la prima "Comunità amica della demenza"

La Città di Torino, in collaborazione con la Circoscrizione 4 e unitamente all’impegno di Emeis, realtà italiana del gruppo internazionale di riferimento nella cura e nell’assistenza delle persone fragili, entra nel network delle Comunità Amiche delle Persone con Demenza, riconosciuto da Alzheimer Italia, per costruire un territorio più inclusivo e attento ai bisogni di chi è affetto dalla patologia.

La presentazione del progetto si terrà venerdì 19 settembre alle ore 16 in via San Donato 97 alla presenza dell’Assessore alle Politiche sociali della Città Jacopo Rosatelli e delle istituzioni locali. L’iniziativa si svolgerà all’interno della Residenza Richelmy, eccellenza Emeis a Torino, che promuove l’iniziativa insieme a Circoscrizione 4, ASL Città di Torino e Servizi Sociali Distretto Nord Ovest.

Si tratta della prima esperienza di questo genere in città, che ha preso forma dalla volontà comune dei soggetti promotori di mettere insieme un progetto di medio - lungo periodo di formazione e informazione sul tema della demenza. L’incontro, aperto alla cittadinanza, vedrà la partecipazione di esperti di rilievo internazionale e professionisti del settore.

La Comunità Amica delle Persone con Demenza si impegna a promuovere iniziative e politiche attive affinchè ogni individuo sia rispettato, compreso, sostenuto e messo nelle condizioni di partecipare attivamente alla vita della comunità.

L'iniziativa, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale contro l’Alzheimer, che ricorre il 21 settembre, sarà occasione per informare, coinvolgere e sensibilizzare, con relazioni di ospiti autorevoli e un laboratorio esperienziale pensato per far comprendere da vicino le difficoltà vissute ogni giorno da chi soffre di demenza.

Il percorso delle Comunità Amiche della Demenza nasce in Italia nel 2016 ad Abbiategrasso, sulla base del modello inglese di Alzheimer’s Society, ed è oggi una realtà consolidata con oltre 60 comunità aderenti in Italia. L’obiettivo è creare contesti in cui le persone con demenza possano sentirsi comprese, rispettate, sostenute e parte attiva della società.

Diventare una Comunità Amica della Demenza significa intraprendere azioni concrete quali: sensibilizzare e formare istituzioni, commercianti, operatori e cittadini; creare reti di sostegno e servizi per le famiglie; rendere gli spazi pubblici e privati più accessibili e accoglienti; sviluppare collaborazioni tra enti pubblici, privati e terzo settore; promuovere un cambiamento culturale, contrastando stigma ed esclusione sociale.