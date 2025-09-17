Dramma in Sardegna, bimba torinese di otto mesi muore per una malattia genetica

Un viaggio di rientro che si è trasformato in tragedia per una famiglia torinese in vacanza in Sardegna. Una bambina di appena otto mesi è morta improvvisamente mentre si trovava sull’auto dei genitori, diretta al porto di Porto Torres, dove la famiglia si sarebbe dovuta imbarcare per tornare a casa.

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 16 settembre, lungo la strada statale 131, nel tratto che attraversa il territorio di Macomer, in provincia di Nuoro. La piccola era affetta da una rara patologia genetica e, proprio a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute durante il soggiorno sull’isola, i genitori avevano deciso di rientrare anticipatamente a Torino, città in cui risiedono, per sottoporla a visite specialistiche e cure più approfondite.

Secondo quanto ricostruito, mentre la coppia stava viaggiando in direzione del nord della Sardegna, si è accorta che qualcosa non andava: la bimba, posizionata regolarmente nel seggiolino sul sedile posteriore, aveva smesso di respirare. Presi dal panico, i genitori si sono immediatamente fermati nella prima area di sosta utile e hanno allertato il 118.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza, l’elisoccorso e una pattuglia della polizia stradale di Macomer. I soccorritori hanno tentato ogni manovra possibile, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della neonata. Il corpo è stato successivamente trasportato all’ospedale e posto sotto disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.