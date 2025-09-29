Ioulia Sofina, la danza: destino, vocazione, credo

Ioulia Sofina non ha mai cercato né la fama né una rapida carriera: il suo obiettivo è sempre stato la bellezza, la perfezione. Nella sua vita non ci sono stati passi casuali: ognuno è stato calcolato con la precisione della coreografia. Dietro ogni scelta — lavoro, disciplina, amore per l’arte e per le persone. Oggi è riconosciuta come una delle principali specialiste di danza di carattere in Italia, ma tutto è iniziato in una città del nord, dove nascono i sogni.
Ioulia Sofina è nata nel 1971 a Syktyvkar, capitale della Repubblica di Komi. La sua infanzia è stata fatta di sale di danza, prime posizioni alla sbarra, incanto del palcoscenico. A 15 anni ha concluso la scuola coreografica e ha proseguito gli studi presso il Collegio di Cultura di Syktyvkar, per poi diplomarsi all’Accademia di Cultura e Arti di San Pietroburgo con la qualifica di pedagoga e coreografa. Il suo cammino era già chiaro e deciso — come i passi di una ballerina sul palco.
Nella seconda metà degli anni ’90, quando l’Unione Sovietica aveva appena aperto le frontiere, Ioulia ha danzato in teatri e compagnie, partecipando a tournée in tutto il mondo. L’arte era diventata il suo passaporto. Un contratto la portò in Italia. Doveva essere un episodio breve, sei mesi appena, ma il destino aveva altri piani.
Nel 1998 si trasferì a Torino e iniziò a insegnare nella Compagnia di danza Teatro di Torino diretta da Loredana Furno, dove rimase fino al 2011. Questa città è diventata la sua nuova casa, e l’insegnamento — la sua missione di vita.
Fin dall’infanzia innamorata della danza di carattere, Ioulia iniziò a proporre masterclass di questa disciplina, ancora poco conosciuta in Italia, alle scuole private di danza. Passo dopo passo, anno dopo anno, attorno a lei si formava una rete di scuole e compagnie che hanno saputo apprezzare e amare il suo lavoro, dando avvio a collaborazioni sempre più numerose. Col tempo il numero delle scuole è cresciuto, e così è nato un progetto originale di insegnamento della danza di carattere per l’educazione extrascolastica.
Oggi Ioulia insegna in decine di scuole in tutta Italia: a Roma, Milano, Torino, Bolzano, Napoli, Firenze, Venezia, Como, Pescara, Bari, Palermo, Catania e molte altre città. Nel corso degli anni si è affermata come una delle figure più rispettate nel campo della danza di carattere e della danza popolare scenica.
Più volte è stata invitata a tenere seminari presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma (Istituto di alta cultura). Ha formato centinaia di allievi, ha insegnato a studenti universitari e colleghi, ha scritto testi metodologici e monografie. Nel corso della sua attività pedagogica ha pubblicato 2 manuali didattici e 6 monografie, oggi utilizzati in Italia per l’insegnamento della danza di carattere e popolare scenica. Il suo nome è ben noto nei circuiti professionali di teatri e accademie.
Con l’inizio della pandemia Ioulia non si è fermata, ma ha creato un programma video innovativo — Character Dance Project — aprendo la strada alla formazione digitale.
Dal 2022 è docente presso la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, dove insegna danza di carattere e danza storica dal 1° al 7° corso e tiene lezioni di metodologia per insegnanti nei corsi di aggiornamento professionale.
Durante l’anno accademico, oltre all’Accademia romana, viaggia in tutta Italia per masterclass e attività coreografiche, collaborando con numerose scuole e licei coreutici.
Ioulia non insegna soltanto passi di danza — preserva una cultura che viene dalle tradizioni dei popoli. Le sue lezioni non sono solo combinazioni di movimenti, ma contesto, senso, storia. Apre alle nuove generazioni il significato dei gesti, rianima le epoche, fa conoscere le particolarità del patrimonio coreutico, ispirando i futuri artisti.
Accanto a lei — i suoi due figli. La figlia conclude gli studi in biotecnologia presso l’Università di Torino e contemporaneamente frequenta l’Accademia del fumetto, già muovendo i primi passi nella professione. Il figlio vive e lavora nel Regno Unito, appassionato di sport. Entrambi sono cresciuti tra due culture e parlano fluentemente più lingue.
Nei rari momenti liberi Ioulia si dedica ad altre forme di creatività: ama la pasticceria artistica, dipinge ad acquerello, decora tegole, lavora con l’acrilico. Un posto speciale occupa la creazione di bozzetti per costumi di scena, molti dei quali vengono realizzati da laboratori teatrali. Attorno a lei — amici provenienti da tutto il mondo: musicisti, pittori, attori, docenti.
«La danza non è una sequenza di passi. È il modo in cui l’uomo attraversa la vita», dice Ioulia. Il suo percorso è fedeltà a se stessa, amore per l’arte e movimento continuo. Lei non si limita a danzare — guida gli altri dietro di sé.
Юлия Софьина: танец – судьба, призвание, кредо
От Сыктывкара до Рима — история балетмейстера, посвятившей себя искусству движения, говорящему с душой
Юлия Софьина не стремилась ни к известности, ни к карьерному росту — она стремилась к красоте, к совершенству. В её жизни нет случайных шагов: каждый был выверен, как в хореографии. А за каждым — труд, дисциплина, любовь к искусству и людям. Сегодня её знают как одного из главных специалистов по характерному танцу в Италии, но всё началось в северном городе, где рождались мечты.
Юлия Владиславовна Софьина родилась в 1971 году в Сыктывкаре, столице Республики Коми. Её детство — это залы хореографической школы, первые балетные позиции, восхищение сценой. В 15 лет она окончила детскую хореографической школу и поступила в Сыктывкарский колледж культуры, а затем — в Санкт-Петербургскую академию культуры и искусств, получив специальность педагога-балетмейстера. Её путь был чётким и решительным — как поступь танцовщицы по сцене.
Во второй половине 90-х, когда СССР открыл границы, Юлия выступала в театрах и балетных коллективах, гастролировала по миру. Искусство стало её паспортом. Однажды контракт привёл её в Италию. Это должен был быть короткий эпизод, всего полгода работы, но судьба распорядилась иначе.
В 1998 году она переехала в Турин и начала преподавать в Compagnia di danza Teatro di Torino под руководством Лореданы Фурно, где она проработала до 2011 года. Этот город стал её новым домом, а педагогика — делом жизни.
С детства влюблённая в народно-характерный танец, Юлия стала предлагать мастер-классы по этой малоизвестной в Италии дисциплине частным балетным школам. И шаг за шагом, год за годом, у нее выстраивался круг школ и коллективов, оценивших и полюбивших её работу с которыми к неё начиналось сотрудничество. Количество школ со временем расширялось. В результате родился оригинальный проект обучения характерному танцу для досугового внешкольного образования.
Сегодня Юлия обучает в десятках школ по всей Италии: в Риме, Милане, Турине, Больцано, Неаполе, Флоренции, Венеции, Комо, Пескаре, Бари, Палермо, Катании и других городах. За годы работы она зарекомендовала себя одним из самых уважаемых специалистов по характерному и народно-сценическому танцу.
Несколько раз Юлия была приглашена с семинарами в Римскую Национальную Академию танца (Accademia Nazionale di Danza di Roma, Istituto di alta cultura).
Она воспитала сотни учеников, преподавала для студентов университетов и коллег, писала тексты по методике и монографии. За период своей педагогической деятельности Юлия опубликовала 2 учебных пособия и 6 монографий, которые используются в Италии для обучения характерному и народно-сценическому танцу. Её имя сегодня известно в профессиональных кругах театров и балетных академий.
С началом пандемии Юлия не ушла в тень, а создала уникальную видеопрограмму Character Dance Project, сделав шаг в сторону цифрового образования.
С 2022 года — преподаватель в Академии балета при Римском оперном театре (Fondazione Teatro dell'Opera di Roma). Она ведёт занятия по историческому и характерному танцу с 1-го по 7-й классы и преподаёт методику для преподавателей на курсах повышения квалификации (i corsi di aggiornamento).
За учебный год, помимо римской академии, она проезжает всю Италию несколько раз с мастерклассами и постановочной деятельностью, обучая в многочисленных школах и хореографических лицеях.
Юлия не просто учит танцу — она сохраняет культуру, идущую из традиций народов. Её занятия — это не только о комбинациях движений, но и о контексте, смысле, истории танца. Она открывает молодому поколению значение движений, оживляет эпохи, знакомит с особенностями танцевального наследия, вдохновляя будущих артистов.
Рядом с Юлией — двое детей. Дочь, которая заканчивает обучение на биотехнолога в Туринском университете и одновременно изучает искусство комикса и уже делает первые шаги в профессии. Сын живёт и работает в Великобритании, увлечён спортом. Оба выросли в двух культурах и свободно говорят на нескольких языках.
В редкие свободные дни Юлия Владиславовна находит радость и в других видах творчества: увлекается дизайном кондитерских изделий, рисует акварелью, расписывает черепицу, работает с акриловым материалом. Особое место занимает создание эскизов для сценических костюмов, многие из которых реализуются театральными мастерскими. Вокруг неё — друзья со всего мира: музыканты, художники, актёры, педагоги.
«Танец — это не про шаги. Это про то, как человек движется сквозь жизнь», — говорит Юлия. Её путь — это путь верности себе, любви к искусству и постоянного движения. Она не просто танцует — она ведёт за собой.